Aktualna cena BOOPI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BOOPI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOOPI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOOPI

Informacje o cenie BOOPI

Czym jest BOOPI

Oficjalna strona internetowa BOOPI

Tokenomika BOOPI

Prognoza cen BOOPI

Cena BOOPI (BOOPI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BOOPI do USD:

--
----
+3.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
BOOPI (BOOPI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:15 (UTC+8)

Informacje o cenie BOOPI (BOOPI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011365
$ 0.0011365$ 0.0011365

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

+3.38%

+3.16%

+3.16%

Aktualna cena BOOPI (BOOPI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOOPI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOOPI w historii to $ 0.0011365, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOOPI zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +3.38% w ciągu 24 godzin i o +3.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOOPI (BOOPI)

$ 32.47K
$ 32.47K$ 32.47K

--
----

$ 32.70K
$ 32.70K$ 32.70K

948.02M
948.02M 948.02M

954,933,300.6823845
954,933,300.6823845 954,933,300.6823845

Obecna kapitalizacja rynkowa BOOPI wynosi $ 32.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOOPI w obiegu wynosi 948.02M, przy całkowitej podaży 954933300.6823845. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.70K.

Historia ceny BOOPI (BOOPI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BOOPI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BOOPI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BOOPI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BOOPI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.38%
30 Dni$ 0-69.93%
60 dni$ 0-89.97%
90 dni$ 0--

Co to jest BOOPI (BOOPI)

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BOOPI (BOOPI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BOOPI (w USD)

Jaka będzie wartość BOOPI (BOOPI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BOOPI (BOOPI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BOOPI.

Sprawdź teraz prognozę ceny BOOPI!

BOOPI na lokalne waluty

Tokenomika BOOPI (BOOPI)

Zrozumienie tokenomiki BOOPI (BOOPI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOOPIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BOOPI (BOOPI)

Jaka jest dziś wartość BOOPI (BOOPI)?
Aktualna cena BOOPI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOOPI do USD?
Aktualna cena BOOPI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BOOPI?
Kapitalizacja rynkowa dla BOOPI wynosi $ 32.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOOPI w obiegu?
W obiegu BOOPI znajduje się 948.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOOPI?
BOOPI osiąga ATH w wysokości 0.0011365 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOOPI?
BOOPI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOOPI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOOPI wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOOPI pójdzie wyżej?
BOOPI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOOPI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BOOPI (BOOPI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

