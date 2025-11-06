Informacje o cenie BOOPI (BOOPI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0011365$ 0.0011365 $ 0.0011365 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) +3.38% Zmiana ceny (7D) +3.16% Zmiana ceny (7D) +3.16%

Aktualna cena BOOPI (BOOPI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOOPI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOOPI w historii to $ 0.0011365, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOOPI zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +3.38% w ciągu 24 godzin i o +3.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOOPI (BOOPI)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.47K$ 32.47K $ 32.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.70K$ 32.70K $ 32.70K Podaż w obiegu 948.02M 948.02M 948.02M Całkowita podaż 954,933,300.6823845 954,933,300.6823845 954,933,300.6823845

Obecna kapitalizacja rynkowa BOOPI wynosi $ 32.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOOPI w obiegu wynosi 948.02M, przy całkowitej podaży 954933300.6823845. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.70K.