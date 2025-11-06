GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Boopa to 0.00004209 USD. Śledź aktualizacje cen BOOPA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOOPA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Boopa to 0.00004209 USD. Śledź aktualizacje cen BOOPA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOOPA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOOPA

Informacje o cenie BOOPA

Czym jest BOOPA

Oficjalna strona internetowa BOOPA

Tokenomika BOOPA

Prognoza cen BOOPA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Boopa

Cena Boopa (BOOPA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BOOPA do USD:

--
----
-6.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Boopa (BOOPA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Boopa (BOOPA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00003932
$ 0.00003932$ 0.00003932
Minimum 24h
$ 0.00004533
$ 0.00004533$ 0.00004533
Maksimum 24h

$ 0.00003932
$ 0.00003932$ 0.00003932

$ 0.00004533
$ 0.00004533$ 0.00004533

$ 0.01075817
$ 0.01075817$ 0.01075817

$ 0.00003932
$ 0.00003932$ 0.00003932

-0.19%

-6.47%

-30.81%

-30.81%

Aktualna cena Boopa (BOOPA) wynosi $0.00004209. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOOPA wahał się między $ 0.00003932 a $ 0.00004533, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOOPA w historii to $ 0.01075817, a najniższy to $ 0.00003932.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOOPA zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o -6.47% w ciągu 24 godzin i o -30.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boopa (BOOPA)

$ 42.09K
$ 42.09K$ 42.09K

--
----

$ 42.09K
$ 42.09K$ 42.09K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Boopa wynosi $ 42.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOOPA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.09K.

Historia ceny Boopa (BOOPA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Boopa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Boopa do USD wyniosła $ -0.0000261526.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Boopa do USD wyniosła $ -0.0000307573.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Boopa do USD wyniosła $ -0.0002321193378034586.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-6.47%
30 Dni$ -0.0000261526-62.13%
60 dni$ -0.0000307573-73.07%
90 dni$ -0.0002321193378034586-84.65%

Co to jest Boopa (BOOPA)

Meet $BOOPA, the first-ever dog memecoin born on the Solana blockchain via Boop.fun — where memes meet speed. Boopa isn’t just a token; it’s a bark of rebellion against boring utility coins. With lightning-fast Solana tech and a tail-wagging community, $BOOPA is here to boop, bark, and moon.

Whether you’re here for the memes, the vibes, or the wag-to-earn culture, Boopa welcomes you to the pack. No roadmap, no promises — just pure, unstoppable meme energy

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Boopa (BOOPA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Boopa (w USD)

Jaka będzie wartość Boopa (BOOPA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Boopa (BOOPA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Boopa.

Sprawdź teraz prognozę ceny Boopa!

BOOPA na lokalne waluty

Tokenomika Boopa (BOOPA)

Zrozumienie tokenomiki Boopa (BOOPA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOOPAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Boopa (BOOPA)

Jaka jest dziś wartość Boopa (BOOPA)?
Aktualna cena BOOPA w USD wynosi 0.00004209USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOOPA do USD?
Aktualna cena BOOPA w USD wynosi $ 0.00004209. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Boopa?
Kapitalizacja rynkowa dla BOOPA wynosi $ 42.09K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOOPA w obiegu?
W obiegu BOOPA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOOPA?
BOOPA osiąga ATH w wysokości 0.01075817 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOOPA?
BOOPA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003932 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOOPA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOOPA wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOOPA pójdzie wyżej?
BOOPA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOOPA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Boopa (BOOPA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,315.04
$103,315.04$103,315.04

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.01
$3,389.01$3,389.01

-0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.15
$159.15$159.15

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,315.04
$103,315.04$103,315.04

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.01
$3,389.01$3,389.01

-0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3227
$2.3227$2.3227

+2.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.15
$159.15$159.15

-0.85%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0959
$1.0959$1.0959

+0.98%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2108
$0.2108$0.2108

+321.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000420
$0.0000000420$0.0000000420

+178.14%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004250
$0.000000000000000000004250$0.000000000000000000004250

+93.09%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23680
$0.23680$0.23680

+86.79%