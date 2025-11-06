Informacje o cenie Boopa (BOOPA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003932 $ 0.00003932 $ 0.00003932 Minimum 24h $ 0.00004533 $ 0.00004533 $ 0.00004533 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003932$ 0.00003932 $ 0.00003932 Maksimum 24h $ 0.00004533$ 0.00004533 $ 0.00004533 Historyczne maksimum $ 0.01075817$ 0.01075817 $ 0.01075817 Najniższa cena $ 0.00003932$ 0.00003932 $ 0.00003932 Zmiana ceny (1H) -0.19% Zmiana ceny (1D) -6.47% Zmiana ceny (7D) -30.81% Zmiana ceny (7D) -30.81%

Aktualna cena Boopa (BOOPA) wynosi $0.00004209. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOOPA wahał się między $ 0.00003932 a $ 0.00004533, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOOPA w historii to $ 0.01075817, a najniższy to $ 0.00003932.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOOPA zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o -6.47% w ciągu 24 godzin i o -30.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boopa (BOOPA)

Kapitalizacja rynkowa $ 42.09K$ 42.09K $ 42.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 42.09K$ 42.09K $ 42.09K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Boopa wynosi $ 42.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOOPA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.09K.