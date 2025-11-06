Informacje o cenie Bonkyo (BONKYO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000743 $ 0.0000743 $ 0.0000743 Minimum 24h $ 0.00011462 $ 0.00011462 $ 0.00011462 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000743$ 0.0000743 $ 0.0000743 Maksimum 24h $ 0.00011462$ 0.00011462 $ 0.00011462 Historyczne maksimum $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 Najniższa cena $ 0.00007066$ 0.00007066 $ 0.00007066 Zmiana ceny (1H) +0.42% Zmiana ceny (1D) +41.63% Zmiana ceny (7D) -10.70% Zmiana ceny (7D) -10.70%

Aktualna cena Bonkyo (BONKYO) wynosi $0.00010805. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONKYO wahał się między $ 0.0000743 a $ 0.00011462, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONKYO w historii to $ 0.00514956, a najniższy to $ 0.00007066.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONKYO zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +41.63% w ciągu 24 godzin i o -10.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonkyo (BONKYO)

Kapitalizacja rynkowa $ 106.92K$ 106.92K $ 106.92K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 106.92K$ 106.92K $ 106.92K Podaż w obiegu 994.52M 994.52M 994.52M Całkowita podaż 994,521,485.08583 994,521,485.08583 994,521,485.08583

Obecna kapitalizacja rynkowa Bonkyo wynosi $ 106.92K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONKYO w obiegu wynosi 994.52M, przy całkowitej podaży 994521485.08583. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 106.92K.