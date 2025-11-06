Informacje o cenie BONKHOUSE (BONKHOUSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.40% Zmiana ceny (1D) +0.25% Zmiana ceny (7D) -23.41% Zmiana ceny (7D) -23.41%

Aktualna cena BONKHOUSE (BONKHOUSE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONKHOUSE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONKHOUSE w historii to $ 0.00122189, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONKHOUSE zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +0.25% w ciągu 24 godzin i o -23.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K Podaż w obiegu 999.12M 999.12M 999.12M Całkowita podaż 999,115,525.178918 999,115,525.178918 999,115,525.178918

Obecna kapitalizacja rynkowa BONKHOUSE wynosi $ 11.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONKHOUSE w obiegu wynosi 999.12M, przy całkowitej podaży 999115525.178918. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.94K.