Informacje o cenie Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Najniższa cena $ 0.01389986$ 0.01389986 $ 0.01389986 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -17.07% Zmiana ceny (7D) -17.07%

Aktualna cena Bonk Level Saviour (SAVIOUR) wynosi $0.01438799. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAVIOUR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAVIOUR w historii to $ 0.04502769, a najniższy to $ 0.01389986.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAVIOUR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -17.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Kapitalizacja rynkowa $ 244.56K$ 244.56K $ 244.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 244.56K$ 244.56K $ 244.56K Podaż w obiegu 17.00M 17.00M 17.00M Całkowita podaż 16,997,264.604571 16,997,264.604571 16,997,264.604571

Obecna kapitalizacja rynkowa Bonk Level Saviour wynosi $ 244.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAVIOUR w obiegu wynosi 17.00M, przy całkowitej podaży 16997264.604571. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 244.56K.