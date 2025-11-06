GiełdaDEX+
Aktualna cena Bonk Level Saviour to 0.01438799 USD. Śledź aktualizacje cen SAVIOUR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAVIOUR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bonk Level Saviour to 0.01438799 USD. Śledź aktualizacje cen SAVIOUR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAVIOUR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SAVIOUR

Informacje o cenie SAVIOUR

Czym jest SAVIOUR

Tokenomika SAVIOUR

Prognoza cen SAVIOUR

Logo Bonk Level Saviour

Cena Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SAVIOUR do USD:

$0.01438799
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:53:10 (UTC+8)

Informacje o cenie Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.04502769
$ 0.01389986
--

--

-17.07%

-17.07%

Aktualna cena Bonk Level Saviour (SAVIOUR) wynosi $0.01438799. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAVIOUR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAVIOUR w historii to $ 0.04502769, a najniższy to $ 0.01389986.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAVIOUR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -17.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

$ 244.56K
--
$ 244.56K
17.00M
16,997,264.604571
Obecna kapitalizacja rynkowa Bonk Level Saviour wynosi $ 244.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAVIOUR w obiegu wynosi 17.00M, przy całkowitej podaży 16997264.604571. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 244.56K.

Historia ceny Bonk Level Saviour (SAVIOUR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bonk Level Saviour do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bonk Level Saviour do USD wyniosła $ -0.0047563860.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bonk Level Saviour do USD wyniosła $ -0.0038261377.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bonk Level Saviour do USD wyniosła $ -0.00469090475084032.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0047563860-33.05%
60 dni$ -0.0038261377-26.59%
90 dni$ -0.00469090475084032-24.58%

Co to jest Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Bonk Level Saviour (w USD)

Jaka będzie wartość Bonk Level Saviour (SAVIOUR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bonk Level Saviour (SAVIOUR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bonk Level Saviour.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bonk Level Saviour!

SAVIOUR na lokalne waluty

Tokenomika Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Zrozumienie tokenomiki Bonk Level Saviour (SAVIOUR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SAVIOURjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Jaka jest dziś wartość Bonk Level Saviour (SAVIOUR)?
Aktualna cena SAVIOUR w USD wynosi 0.01438799USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SAVIOUR do USD?
Aktualna cena SAVIOUR w USD wynosi $ 0.01438799. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bonk Level Saviour?
Kapitalizacja rynkowa dla SAVIOUR wynosi $ 244.56K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SAVIOUR w obiegu?
W obiegu SAVIOUR znajduje się 17.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SAVIOUR?
SAVIOUR osiąga ATH w wysokości 0.04502769 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SAVIOUR?
SAVIOUR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01389986 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SAVIOUR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SAVIOUR wynosi -- USD.
Czy w tym roku SAVIOUR pójdzie wyżej?
SAVIOUR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SAVIOUR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

