Aktualna cena Bonk Computer Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BCT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BCT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bonk Computer Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BCT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BCT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BCT

Informacje o cenie BCT

Czym jest BCT

Oficjalna strona internetowa BCT

Tokenomika BCT

Prognoza cen BCT

Logo Bonk Computer Token

Cena Bonk Computer Token (BCT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BCT do USD:

--
----
+4.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Bonk Computer Token (BCT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Bonk Computer Token (BCT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+16.79%

+4.91%

+271.88%

+271.88%

Aktualna cena Bonk Computer Token (BCT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BCT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BCT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BCT zmieniły się o +16.79% w ciągu ostatniej godziny, o +4.91% w ciągu 24 godzin i o +271.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonk Computer Token (BCT)

$ 38.88K
$ 38.88K$ 38.88K

--
----

$ 38.88K
$ 38.88K$ 38.88K

999.95M
999.95M 999.95M

999,952,223.743245
999,952,223.743245 999,952,223.743245

Obecna kapitalizacja rynkowa Bonk Computer Token wynosi $ 38.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BCT w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999952223.743245. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.88K.

Historia ceny Bonk Computer Token (BCT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bonk Computer Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bonk Computer Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bonk Computer Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bonk Computer Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.91%
30 Dni$ 0+165.77%
60 dni$ 0+16.16%
90 dni$ 0--

Co to jest Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bonk Computer Token (BCT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bonk Computer Token (w USD)

Jaka będzie wartość Bonk Computer Token (BCT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bonk Computer Token (BCT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bonk Computer Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bonk Computer Token!

BCT na lokalne waluty

Tokenomika Bonk Computer Token (BCT)

Zrozumienie tokenomiki Bonk Computer Token (BCT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BCTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bonk Computer Token (BCT)

Jaka jest dziś wartość Bonk Computer Token (BCT)?
Aktualna cena BCT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BCT do USD?
Aktualna cena BCT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bonk Computer Token?
Kapitalizacja rynkowa dla BCT wynosi $ 38.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BCT w obiegu?
W obiegu BCT znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BCT?
BCT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BCT?
BCT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BCT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BCT wynosi -- USD.
Czy w tym roku BCT pójdzie wyżej?
BCT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BCT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:55 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bonk Computer Token (BCT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

