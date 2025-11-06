Informacje o cenie Bonk Computer Token (BCT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +16.79% Zmiana ceny (1D) +4.91% Zmiana ceny (7D) +271.88% Zmiana ceny (7D) +271.88%

Aktualna cena Bonk Computer Token (BCT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BCT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BCT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BCT zmieniły się o +16.79% w ciągu ostatniej godziny, o +4.91% w ciągu 24 godzin i o +271.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonk Computer Token (BCT)

Kapitalizacja rynkowa $ 38.88K$ 38.88K $ 38.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 38.88K$ 38.88K $ 38.88K Podaż w obiegu 999.95M 999.95M 999.95M Całkowita podaż 999,952,223.743245 999,952,223.743245 999,952,223.743245

Obecna kapitalizacja rynkowa Bonk Computer Token wynosi $ 38.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BCT w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999952223.743245. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 38.88K.