Informacje o cenie boner (BONER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000934 $ 0.00000934 $ 0.00000934 Minimum 24h $ 0.00000988 $ 0.00000988 $ 0.00000988 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000934$ 0.00000934 $ 0.00000934 Maksimum 24h $ 0.00000988$ 0.00000988 $ 0.00000988 Historyczne maksimum $ 0.00090571$ 0.00090571 $ 0.00090571 Najniższa cena $ 0.00000887$ 0.00000887 $ 0.00000887 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) +4.01% Zmiana ceny (7D) -18.50% Zmiana ceny (7D) -18.50%

Aktualna cena boner (BONER) wynosi $0.00000988. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONER wahał się między $ 0.00000934 a $ 0.00000988, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONER w historii to $ 0.00090571, a najniższy to $ 0.00000887.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONER zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +4.01% w ciągu 24 godzin i o -18.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o boner (BONER)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Podaż w obiegu 999.24M 999.24M 999.24M Całkowita podaż 999,241,056.826403 999,241,056.826403 999,241,056.826403

Obecna kapitalizacja rynkowa boner wynosi $ 9.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONER w obiegu wynosi 999.24M, przy całkowitej podaży 999241056.826403. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.88K.