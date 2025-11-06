GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena boner to 0.00000988 USD. Śledź aktualizacje cen BONER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BONER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena boner to 0.00000988 USD. Śledź aktualizacje cen BONER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BONER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BONER

Informacje o cenie BONER

Czym jest BONER

Oficjalna strona internetowa BONER

Tokenomika BONER

Prognoza cen BONER

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo boner

Cena boner (BONER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BONER do USD:

--
----
+4.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
boner (BONER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:48 (UTC+8)

Informacje o cenie boner (BONER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000934
$ 0.00000934$ 0.00000934
Minimum 24h
$ 0.00000988
$ 0.00000988$ 0.00000988
Maksimum 24h

$ 0.00000934
$ 0.00000934$ 0.00000934

$ 0.00000988
$ 0.00000988$ 0.00000988

$ 0.00090571
$ 0.00090571$ 0.00090571

$ 0.00000887
$ 0.00000887$ 0.00000887

0.00%

+4.01%

-18.50%

-18.50%

Aktualna cena boner (BONER) wynosi $0.00000988. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONER wahał się między $ 0.00000934 a $ 0.00000988, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONER w historii to $ 0.00090571, a najniższy to $ 0.00000887.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONER zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +4.01% w ciągu 24 godzin i o -18.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o boner (BONER)

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

999.24M
999.24M 999.24M

999,241,056.826403
999,241,056.826403 999,241,056.826403

Obecna kapitalizacja rynkowa boner wynosi $ 9.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONER w obiegu wynosi 999.24M, przy całkowitej podaży 999241056.826403. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.88K.

Historia ceny boner (BONER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny boner do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny boner do USD wyniosła $ -0.0000041668.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny boner do USD wyniosła $ -0.0000055409.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny boner do USD wyniosła $ -0.00003579079696802994.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.01%
30 Dni$ -0.0000041668-42.17%
60 dni$ -0.0000055409-56.08%
90 dni$ -0.00003579079696802994-78.36%

Co to jest boner (BONER)

I'm fully erect... I mean fully invested

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla boner (BONER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny boner (w USD)

Jaka będzie wartość boner (BONER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w boner (BONER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla boner.

Sprawdź teraz prognozę ceny boner!

BONER na lokalne waluty

Tokenomika boner (BONER)

Zrozumienie tokenomiki boner (BONER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BONERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące boner (BONER)

Jaka jest dziś wartość boner (BONER)?
Aktualna cena BONER w USD wynosi 0.00000988USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BONER do USD?
Aktualna cena BONER w USD wynosi $ 0.00000988. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa boner?
Kapitalizacja rynkowa dla BONER wynosi $ 9.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BONER w obiegu?
W obiegu BONER znajduje się 999.24M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BONER?
BONER osiąga ATH w wysokości 0.00090571 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BONER?
BONER zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000887 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BONER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BONER wynosi -- USD.
Czy w tym roku BONER pójdzie wyżej?
BONER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BONER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe boner (BONER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,317.50
$103,317.50$103,317.50

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.00
$3,389.00$3,389.00

-0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.24
$159.24$159.24

-0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,317.50
$103,317.50$103,317.50

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.00
$3,389.00$3,389.00

-0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3228
$2.3228$2.3228

+2.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.24
$159.24$159.24

-0.79%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0948
$1.0948$1.0948

+0.88%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2138
$0.2138$0.2138

+327.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000390
$0.0000000390$0.0000000390

+158.27%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23116
$0.23116$0.23116

+82.34%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004084
$0.000000000000000000004084$0.000000000000000000004084

+85.55%