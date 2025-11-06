Informacje o cenie BOMET (BOMET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00040694 $ 0.00040694 $ 0.00040694 Minimum 24h $ 0.00047938 $ 0.00047938 $ 0.00047938 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00040694$ 0.00040694 $ 0.00040694 Maksimum 24h $ 0.00047938$ 0.00047938 $ 0.00047938 Historyczne maksimum $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Najniższa cena $ 0.0003551$ 0.0003551 $ 0.0003551 Zmiana ceny (1H) -2.18% Zmiana ceny (1D) +6.80% Zmiana ceny (7D) -48.43% Zmiana ceny (7D) -48.43%

Aktualna cena BOMET (BOMET) wynosi $0.00045971. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOMET wahał się między $ 0.00040694 a $ 0.00047938, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOMET w historii to $ 0.00193848, a najniższy to $ 0.0003551.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOMET zmieniły się o -2.18% w ciągu ostatniej godziny, o +6.80% w ciągu 24 godzin i o -48.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOMET (BOMET)

Kapitalizacja rynkowa $ 275.86K$ 275.86K $ 275.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 275.86K$ 275.86K $ 275.86K Podaż w obiegu 600.00M 600.00M 600.00M Całkowita podaż 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BOMET wynosi $ 275.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOMET w obiegu wynosi 600.00M, przy całkowitej podaży 600000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 275.86K.