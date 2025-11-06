GiełdaDEX+
Aktualna cena BOMET to 0.00045971 USD. Śledź aktualizacje cen BOMET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOMET łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOMET

Informacje o cenie BOMET

Czym jest BOMET

Oficjalna strona internetowa BOMET

Tokenomika BOMET

Prognoza cen BOMET

Cena BOMET (BOMET)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BOMET do USD:

$0.00045988
$0.00045988
+6.80%1D
BOMET (BOMET) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie BOMET (BOMET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00040694
$ 0.00040694
Minimum 24h
$ 0.00047938
$ 0.00047938
Maksimum 24h

$ 0.00040694
$ 0.00040694

$ 0.00047938
$ 0.00047938

$ 0.00193848
$ 0.00193848

$ 0.0003551
$ 0.0003551

-2.18%

+6.80%

-48.43%

-48.43%

Aktualna cena BOMET (BOMET) wynosi $0.00045971. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOMET wahał się między $ 0.00040694 a $ 0.00047938, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOMET w historii to $ 0.00193848, a najniższy to $ 0.0003551.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOMET zmieniły się o -2.18% w ciągu ostatniej godziny, o +6.80% w ciągu 24 godzin i o -48.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOMET (BOMET)

$ 275.86K
$ 275.86K

--
--

$ 275.86K
$ 275.86K

600.00M
600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BOMET wynosi $ 275.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOMET w obiegu wynosi 600.00M, przy całkowitej podaży 600000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 275.86K.

Historia ceny BOMET (BOMET) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BOMET do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BOMET do USD wyniosła $ -0.0001591854.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BOMET do USD wyniosła $ -0.0002176145.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BOMET do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.80%
30 Dni$ -0.0001591854-34.62%
60 dni$ -0.0002176145-47.33%
90 dni$ 0--

Co to jest BOMET (BOMET)

Komet crashed on Earth, only to be snatched by the government and hauled to Area 51. They ran twisted experiments, cloning him into a dark, monstrous force. Now, Bomet has broken free and is unleashing chaos on the Base Chain. The Saga of Bomet vs Komet now begins. Who will come out on top? Stay tuned to our X for the clash of the Alien Dogs. BASE vs KAS

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BOMET (BOMET)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BOMET (w USD)

Jaka będzie wartość BOMET (BOMET) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BOMET (BOMET) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BOMET.

Sprawdź teraz prognozę ceny BOMET!

BOMET na lokalne waluty

Tokenomika BOMET (BOMET)

Zrozumienie tokenomiki BOMET (BOMET) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOMETjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BOMET (BOMET)

Jaka jest dziś wartość BOMET (BOMET)?
Aktualna cena BOMET w USD wynosi 0.00045971USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOMET do USD?
Aktualna cena BOMET w USD wynosi $ 0.00045971. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BOMET?
Kapitalizacja rynkowa dla BOMET wynosi $ 275.86K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOMET w obiegu?
W obiegu BOMET znajduje się 600.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOMET?
BOMET osiąga ATH w wysokości 0.00193848 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOMET?
BOMET zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0003551 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOMET?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOMET wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOMET pójdzie wyżej?
BOMET może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOMET, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BOMET (BOMET)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

