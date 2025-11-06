Informacje o cenie Boji (BOJI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -37.75% Zmiana ceny (7D) -37.75%

Aktualna cena Boji (BOJI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOJI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOJI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOJI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -37.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boji (BOJI)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Podaż w obiegu 999.06M 999.06M 999.06M Całkowita podaż 999,062,954.07607 999,062,954.07607 999,062,954.07607

Obecna kapitalizacja rynkowa Boji wynosi $ 6.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOJI w obiegu wynosi 999.06M, przy całkowitej podaży 999062954.07607. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.38K.