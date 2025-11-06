GiełdaDEX+
Aktualna cena Boji to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BOJI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOJI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Boji to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BOJI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOJI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOJI

Informacje o cenie BOJI

Czym jest BOJI

Oficjalna strona internetowa BOJI

Tokenomika BOJI

Prognoza cen BOJI

Cena Boji (BOJI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BOJI do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Boji (BOJI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:40 (UTC+8)

Informacje o cenie Boji (BOJI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-37.75%

-37.75%

Aktualna cena Boji (BOJI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOJI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOJI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOJI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -37.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boji (BOJI)

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

--
----

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

999.06M
999.06M 999.06M

999,062,954.07607
999,062,954.07607 999,062,954.07607

Obecna kapitalizacja rynkowa Boji wynosi $ 6.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOJI w obiegu wynosi 999.06M, przy całkowitej podaży 999062954.07607. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.38K.

Historia ceny Boji (BOJI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Boji do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Boji do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Boji do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Boji do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-50.30%
60 dni$ 0-48.21%
90 dni$ 0--

Co to jest Boji (BOJI)

boji’s on the Blockchain!

Who is boji? Boji is a Kangal dog from Istanbul known for riding metros, trams, and ferries all on his own. Calm, smart, and friendly, he’s become a symbol of the city’s spirit and a beloved icon of urban freedom.

Join us as we grow, build, and take BOJI beyond the moon.

$BOJI is a meme coin with no intrinsic value, no promises, and no expectation of financial return. It was created purely for entertainment and community vibes. This is not financial advice. Always do your own research.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Boji (BOJI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Boji (w USD)

Jaka będzie wartość Boji (BOJI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Boji (BOJI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Boji.

Sprawdź teraz prognozę ceny Boji!

BOJI na lokalne waluty

Tokenomika Boji (BOJI)

Zrozumienie tokenomiki Boji (BOJI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOJIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Boji (BOJI)

Jaka jest dziś wartość Boji (BOJI)?
Aktualna cena BOJI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOJI do USD?
Aktualna cena BOJI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Boji?
Kapitalizacja rynkowa dla BOJI wynosi $ 6.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOJI w obiegu?
W obiegu BOJI znajduje się 999.06M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOJI?
BOJI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOJI?
BOJI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOJI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOJI wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOJI pójdzie wyżej?
BOJI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOJI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Boji (BOJI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

