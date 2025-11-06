Informacje o cenie BNPL Pay (BNPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.019994 $ 0.019994 $ 0.019994 Minimum 24h $ 0.0199999 $ 0.0199999 $ 0.0199999 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.019994$ 0.019994 $ 0.019994 Maksimum 24h $ 0.0199999$ 0.0199999 $ 0.0199999 Historyczne maksimum $ 0.02142149$ 0.02142149 $ 0.02142149 Najniższa cena $ 0.01869246$ 0.01869246 $ 0.01869246 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -- Zmiana ceny (7D) --

Aktualna cena BNPL Pay (BNPL) wynosi $0.01999604. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNPL wahał się między $ 0.019994 a $ 0.0199999, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNPL w historii to $ 0.02142149, a najniższy to $ 0.01869246.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNPL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -- w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNPL Pay (BNPL)

Kapitalizacja rynkowa $ 89.82K$ 89.82K $ 89.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.00M$ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu 4.49M 4.49M 4.49M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BNPL Pay wynosi $ 89.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNPL w obiegu wynosi 4.49M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.00M.