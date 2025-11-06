GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BNPL Pay to 0.01999604 USD. Śledź aktualizacje cen BNPL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNPL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BNPL Pay to 0.01999604 USD. Śledź aktualizacje cen BNPL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNPL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BNPL

Informacje o cenie BNPL

Czym jest BNPL

Oficjalna strona internetowa BNPL

Tokenomika BNPL

Prognoza cen BNPL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BNPL Pay

Cena BNPL Pay (BNPL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BNPL do USD:

$0.01999604
$0.01999604$0.01999604
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BNPL Pay (BNPL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:18 (UTC+8)

Informacje o cenie BNPL Pay (BNPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.019994
$ 0.019994$ 0.019994
Minimum 24h
$ 0.0199999
$ 0.0199999$ 0.0199999
Maksimum 24h

$ 0.019994
$ 0.019994$ 0.019994

$ 0.0199999
$ 0.0199999$ 0.0199999

$ 0.02142149
$ 0.02142149$ 0.02142149

$ 0.01869246
$ 0.01869246$ 0.01869246

--

--

--

--

Aktualna cena BNPL Pay (BNPL) wynosi $0.01999604. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNPL wahał się między $ 0.019994 a $ 0.0199999, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNPL w historii to $ 0.02142149, a najniższy to $ 0.01869246.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNPL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -- w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNPL Pay (BNPL)

$ 89.82K
$ 89.82K$ 89.82K

--
----

$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M

4.49M
4.49M 4.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BNPL Pay wynosi $ 89.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNPL w obiegu wynosi 4.49M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.00M.

Historia ceny BNPL Pay (BNPL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BNPL Pay do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BNPL Pay do USD wyniosła $ -0.0008591918.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BNPL Pay do USD wyniosła $ +0.0010520056.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BNPL Pay do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0008591918-4.29%
60 dni$ +0.0010520056+5.26%
90 dni$ 0--

Co to jest BNPL Pay (BNPL)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BNPL Pay (BNPL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BNPL Pay (w USD)

Jaka będzie wartość BNPL Pay (BNPL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BNPL Pay (BNPL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BNPL Pay.

Sprawdź teraz prognozę ceny BNPL Pay!

BNPL na lokalne waluty

Tokenomika BNPL Pay (BNPL)

Zrozumienie tokenomiki BNPL Pay (BNPL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BNPLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BNPL Pay (BNPL)

Jaka jest dziś wartość BNPL Pay (BNPL)?
Aktualna cena BNPL w USD wynosi 0.01999604USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BNPL do USD?
Aktualna cena BNPL w USD wynosi $ 0.01999604. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BNPL Pay?
Kapitalizacja rynkowa dla BNPL wynosi $ 89.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BNPL w obiegu?
W obiegu BNPL znajduje się 4.49M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BNPL?
BNPL osiąga ATH w wysokości 0.02142149 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BNPL?
BNPL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01869246 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BNPL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BNPL wynosi -- USD.
Czy w tym roku BNPL pójdzie wyżej?
BNPL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BNPL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BNPL Pay (BNPL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,353.11
$103,353.11$103,353.11

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.53
$3,389.53$3,389.53

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.25
$159.25$159.25

-0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,353.11
$103,353.11$103,353.11

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.53
$3,389.53$3,389.53

-0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3220
$2.3220$2.3220

+2.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.25
$159.25$159.25

-0.79%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0941
$1.0941$1.0941

+0.82%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2141
$0.2141$0.2141

+328.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000410
$0.0000000410$0.0000000410

+171.52%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23372
$0.23372$0.23372

+84.36%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004084
$0.000000000000000000004084$0.000000000000000000004084

+85.55%