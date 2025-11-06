GiełdaDEX+
Aktualna cena BNB GOAT to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BGOAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BGOAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BGOAT

Informacje o cenie BGOAT

Czym jest BGOAT

Biała księga BGOAT

Oficjalna strona internetowa BGOAT

Tokenomika BGOAT

Prognoza cen BGOAT

Logo BNB GOAT

Cena BNB GOAT (BGOAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BGOAT do USD:

--
----
+0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
BNB GOAT (BGOAT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie BNB GOAT (BGOAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.09%

-35.22%

-35.22%

Aktualna cena BNB GOAT (BGOAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BGOAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BGOAT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BGOAT zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.09% w ciągu 24 godzin i o -35.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNB GOAT (BGOAT)

$ 53.02K
$ 53.02K$ 53.02K

--
----

$ 53.02K
$ 53.02K$ 53.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BNB GOAT wynosi $ 53.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BGOAT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 53.02K.

Historia ceny BNB GOAT (BGOAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BNB GOAT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BNB GOAT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BNB GOAT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BNB GOAT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.09%
30 Dni$ 0-79.75%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny BNB GOAT (w USD)

Jaka będzie wartość BNB GOAT (BGOAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BNB GOAT (BGOAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BNB GOAT.

Sprawdź teraz prognozę ceny BNB GOAT!

BGOAT na lokalne waluty

Tokenomika BNB GOAT (BGOAT)

Zrozumienie tokenomiki BNB GOAT (BGOAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BGOATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BNB GOAT (BGOAT)

Jaka jest dziś wartość BNB GOAT (BGOAT)?
Aktualna cena BGOAT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BGOAT do USD?
Aktualna cena BGOAT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BNB GOAT?
Kapitalizacja rynkowa dla BGOAT wynosi $ 53.02K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BGOAT w obiegu?
W obiegu BGOAT znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BGOAT?
BGOAT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BGOAT?
BGOAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BGOAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BGOAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku BGOAT pójdzie wyżej?
BGOAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BGOAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BNB GOAT (BGOAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

