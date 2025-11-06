Informacje o cenie Blue Apu ($BAPU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.38% Zmiana ceny (7D) -13.28% Zmiana ceny (7D) -13.28%

Aktualna cena Blue Apu ($BAPU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $BAPU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $BAPU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $BAPU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.38% w ciągu 24 godzin i o -13.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Blue Apu ($BAPU)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Podaż w obiegu 924.64M 924.64M 924.64M Całkowita podaż 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

Obecna kapitalizacja rynkowa Blue Apu wynosi $ 7.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $BAPU w obiegu wynosi 924.64M, przy całkowitej podaży 924640185.7404035. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.93K.