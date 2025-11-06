GiełdaDEX+
Aktualna cena Blue Apu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $BAPU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $BAPU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Blue Apu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $BAPU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $BAPU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $BAPU

Informacje o cenie $BAPU

Czym jest $BAPU

Oficjalna strona internetowa $BAPU

Tokenomika $BAPU

Prognoza cen $BAPU

Logo Blue Apu

Cena Blue Apu ($BAPU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $BAPU do USD:

--
----
+2.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Blue Apu ($BAPU) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Blue Apu ($BAPU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.38%

-13.28%

-13.28%

Aktualna cena Blue Apu ($BAPU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $BAPU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $BAPU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $BAPU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.38% w ciągu 24 godzin i o -13.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Blue Apu ($BAPU)

$ 7.93K
$ 7.93K$ 7.93K

--
----

$ 7.93K
$ 7.93K$ 7.93K

924.64M
924.64M 924.64M

924,640,185.7404035
924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

Obecna kapitalizacja rynkowa Blue Apu wynosi $ 7.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $BAPU w obiegu wynosi 924.64M, przy całkowitej podaży 924640185.7404035. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.93K.

Historia ceny Blue Apu ($BAPU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Blue Apu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Blue Apu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Blue Apu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Blue Apu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.38%
30 Dni$ 0-55.53%
60 dni$ 0-69.62%
90 dni$ 0--

Co to jest Blue Apu ($BAPU)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Blue Apu ($BAPU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Blue Apu (w USD)

Jaka będzie wartość Blue Apu ($BAPU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Blue Apu ($BAPU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Blue Apu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Blue Apu!

$BAPU na lokalne waluty

Tokenomika Blue Apu ($BAPU)

Zrozumienie tokenomiki Blue Apu ($BAPU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $BAPUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Blue Apu ($BAPU)

Jaka jest dziś wartość Blue Apu ($BAPU)?
Aktualna cena $BAPU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $BAPU do USD?
Aktualna cena $BAPU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Blue Apu?
Kapitalizacja rynkowa dla $BAPU wynosi $ 7.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $BAPU w obiegu?
W obiegu $BAPU znajduje się 924.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $BAPU?
$BAPU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $BAPU?
$BAPU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $BAPU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $BAPU wynosi -- USD.
Czy w tym roku $BAPU pójdzie wyżej?
$BAPU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $BAPU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

