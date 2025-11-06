GiełdaDEX+
Aktualna cena BLOXWAP to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BLOXWAP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLOXWAP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BLOXWAP

Informacje o cenie BLOXWAP

Czym jest BLOXWAP

Oficjalna strona internetowa BLOXWAP

Tokenomika BLOXWAP

Prognoza cen BLOXWAP

Cena BLOXWAP (BLOXWAP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BLOXWAP do USD:

$0.00087461
+9.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
BLOXWAP (BLOXWAP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:08:33 (UTC+8)

Informacje o cenie BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0.00119322
Maksimum 24h

$ 0
$ 0.00119322
$ 0.00230684
$ 0
+0.98%

+9.55%

-7.43%

-7.43%

Aktualna cena BLOXWAP (BLOXWAP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLOXWAP wahał się między $ 0 a $ 0.00119322, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLOXWAP w historii to $ 0.00230684, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLOXWAP zmieniły się o +0.98% w ciągu ostatniej godziny, o +9.55% w ciągu 24 godzin i o -7.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BLOXWAP (BLOXWAP)

$ 874.55K
--
$ 874.55K
999.94M
999,937,064.405382
Obecna kapitalizacja rynkowa BLOXWAP wynosi $ 874.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLOXWAP w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999937064.405382. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 874.55K.

Historia ceny BLOXWAP (BLOXWAP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BLOXWAP do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BLOXWAP do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BLOXWAP do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BLOXWAP do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+9.55%
30 Dni$ 0-4.90%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

Zasoby dla BLOXWAP (BLOXWAP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BLOXWAP (w USD)

Jaka będzie wartość BLOXWAP (BLOXWAP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BLOXWAP (BLOXWAP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BLOXWAP.

Sprawdź teraz prognozę ceny BLOXWAP!

BLOXWAP na lokalne waluty

Tokenomika BLOXWAP (BLOXWAP)

Zrozumienie tokenomiki BLOXWAP (BLOXWAP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLOXWAPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BLOXWAP (BLOXWAP)

Jaka jest dziś wartość BLOXWAP (BLOXWAP)?
Aktualna cena BLOXWAP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLOXWAP do USD?
Aktualna cena BLOXWAP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BLOXWAP?
Kapitalizacja rynkowa dla BLOXWAP wynosi $ 874.55K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLOXWAP w obiegu?
W obiegu BLOXWAP znajduje się 999.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLOXWAP?
BLOXWAP osiąga ATH w wysokości 0.00230684 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLOXWAP?
BLOXWAP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLOXWAP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLOXWAP wynosi -- USD.
Czy w tym roku BLOXWAP pójdzie wyżej?
BLOXWAP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLOXWAP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BLOXWAP (BLOXWAP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

