Informacje o cenie BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00119322 $ 0.00119322 $ 0.00119322 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00119322$ 0.00119322 $ 0.00119322 Historyczne maksimum $ 0.00230684$ 0.00230684 $ 0.00230684 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.98% Zmiana ceny (1D) +9.55% Zmiana ceny (7D) -7.43% Zmiana ceny (7D) -7.43%

Aktualna cena BLOXWAP (BLOXWAP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLOXWAP wahał się między $ 0 a $ 0.00119322, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLOXWAP w historii to $ 0.00230684, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLOXWAP zmieniły się o +0.98% w ciągu ostatniej godziny, o +9.55% w ciągu 24 godzin i o -7.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BLOXWAP (BLOXWAP)

Kapitalizacja rynkowa $ 874.55K$ 874.55K $ 874.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 874.55K$ 874.55K $ 874.55K Podaż w obiegu 999.94M 999.94M 999.94M Całkowita podaż 999,937,064.405382 999,937,064.405382 999,937,064.405382

Obecna kapitalizacja rynkowa BLOXWAP wynosi $ 874.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLOXWAP w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999937064.405382. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 874.55K.