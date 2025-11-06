Informacje o cenie blormmy (BLORMMY) (USD)

Aktualna cena blormmy (BLORMMY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLORMMY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLORMMY w historii to $ 0.00304852, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLORMMY zmieniły się o +1.35% w ciągu ostatniej godziny, o -15.71% w ciągu 24 godzin i o -55.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o blormmy (BLORMMY)

Kapitalizacja rynkowa $ 146.04K$ 146.04K $ 146.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 146.04K$ 146.04K $ 146.04K Podaż w obiegu 999.67M 999.67M 999.67M Całkowita podaż 999,671,928.322076 999,671,928.322076 999,671,928.322076

Obecna kapitalizacja rynkowa blormmy wynosi $ 146.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLORMMY w obiegu wynosi 999.67M, przy całkowitej podaży 999671928.322076. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 146.04K.