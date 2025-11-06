Informacje o cenie BlockTrader365 (BT365) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03167402 $ 0.03167402 $ 0.03167402 Minimum 24h $ 0.03235367 $ 0.03235367 $ 0.03235367 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03167402$ 0.03167402 $ 0.03167402 Maksimum 24h $ 0.03235367$ 0.03235367 $ 0.03235367 Historyczne maksimum $ 0.04230719$ 0.04230719 $ 0.04230719 Najniższa cena $ 0.01739058$ 0.01739058 $ 0.01739058 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) +0.18% Zmiana ceny (7D) +5.47% Zmiana ceny (7D) +5.47%

Aktualna cena BlockTrader365 (BT365) wynosi $0.03236463. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BT365 wahał się między $ 0.03167402 a $ 0.03235367, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BT365 w historii to $ 0.04230719, a najniższy to $ 0.01739058.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BT365 zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.18% w ciągu 24 godzin i o +5.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BlockTrader365 (BT365)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BlockTrader365 wynosi $ 3.24M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BT365 w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.24M.