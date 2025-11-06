GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BlockTrader365 to 0.03236463 USD. Śledź aktualizacje cen BT365 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BT365 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BlockTrader365 to 0.03236463 USD. Śledź aktualizacje cen BT365 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BT365 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BT365

Informacje o cenie BT365

Czym jest BT365

Biała księga BT365

Oficjalna strona internetowa BT365

Tokenomika BT365

Prognoza cen BT365

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BlockTrader365

Cena BlockTrader365 (BT365)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BT365 do USD:

$0.03236463
$0.03236463$0.03236463
+0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BlockTrader365 (BT365) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:08:10 (UTC+8)

Informacje o cenie BlockTrader365 (BT365) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03167402
$ 0.03167402$ 0.03167402
Minimum 24h
$ 0.03235367
$ 0.03235367$ 0.03235367
Maksimum 24h

$ 0.03167402
$ 0.03167402$ 0.03167402

$ 0.03235367
$ 0.03235367$ 0.03235367

$ 0.04230719
$ 0.04230719$ 0.04230719

$ 0.01739058
$ 0.01739058$ 0.01739058

+0.03%

+0.18%

+5.47%

+5.47%

Aktualna cena BlockTrader365 (BT365) wynosi $0.03236463. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BT365 wahał się między $ 0.03167402 a $ 0.03235367, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BT365 w historii to $ 0.04230719, a najniższy to $ 0.01739058.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BT365 zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.18% w ciągu 24 godzin i o +5.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BlockTrader365 (BT365)

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BlockTrader365 wynosi $ 3.24M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BT365 w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.24M.

Historia ceny BlockTrader365 (BT365) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BlockTrader365 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BlockTrader365 do USD wyniosła $ +0.0033883955.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BlockTrader365 do USD wyniosła $ +0.0048662972.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BlockTrader365 do USD wyniosła $ +0.00672964194876498.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.18%
30 Dni$ +0.0033883955+10.47%
60 dni$ +0.0048662972+15.04%
90 dni$ +0.00672964194876498+26.25%

Co to jest BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BlockTrader365 (BT365)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BlockTrader365 (w USD)

Jaka będzie wartość BlockTrader365 (BT365) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BlockTrader365 (BT365) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BlockTrader365.

Sprawdź teraz prognozę ceny BlockTrader365!

BT365 na lokalne waluty

Tokenomika BlockTrader365 (BT365)

Zrozumienie tokenomiki BlockTrader365 (BT365) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BT365już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BlockTrader365 (BT365)

Jaka jest dziś wartość BlockTrader365 (BT365)?
Aktualna cena BT365 w USD wynosi 0.03236463USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BT365 do USD?
Aktualna cena BT365 w USD wynosi $ 0.03236463. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BlockTrader365?
Kapitalizacja rynkowa dla BT365 wynosi $ 3.24M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BT365 w obiegu?
W obiegu BT365 znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BT365?
BT365 osiąga ATH w wysokości 0.04230719 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BT365?
BT365 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01739058 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BT365?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BT365 wynosi -- USD.
Czy w tym roku BT365 pójdzie wyżej?
BT365 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BT365, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:08:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BlockTrader365 (BT365)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,459.45
$103,459.45$103,459.45

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.10
$3,432.10$3,432.10

+0.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

+0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,459.45
$103,459.45$103,459.45

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.10
$3,432.10$3,432.10

+0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3740
$2.3740$2.3740

+4.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

+0.98%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1251
$1.1251$1.1251

+3.67%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03605
$0.03605$0.03605

+44.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010901
$0.000010901$0.000010901

+477.38%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2096
$0.2096$0.2096

+319.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000589
$0.0000000589$0.0000000589

+290.06%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4678
$1.4678$1.4678

+80.94%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01884
$0.01884$0.01884

+50.72%