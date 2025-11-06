Cena BlockAI (BAI)
--
-0.00%
-8.75%
-8.75%
Aktualna cena BlockAI (BAI) wynosi $0.114006. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAI wahał się między $ 0.114004 a $ 0.114008, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAI w historii to $ 1.5, a najniższy to $ 0.061623.
Pod względem krótkoterminowych wyniki BAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -8.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa BlockAI wynosi $ 76.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAI w obiegu wynosi 669.96K, przy całkowitej podaży 6000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 684.04K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BlockAI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BlockAI do USD wyniosła $ -0.0148834148.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BlockAI do USD wyniosła $ +0.0490212119.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BlockAI do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-0.00%
|30 Dni
|$ -0.0148834148
|-13.05%
|60 dni
|$ +0.0490212119
|+43.00%
|90 dni
|$ 0
|--
The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.
AI Tools and Services:
Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:
$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.
Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.
Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.
The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.
