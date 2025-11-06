Informacje o cenie BlockAI (BAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.114004 $ 0.114004 $ 0.114004 Minimum 24h $ 0.114008 $ 0.114008 $ 0.114008 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.114004$ 0.114004 $ 0.114004 Maksimum 24h $ 0.114008$ 0.114008 $ 0.114008 Historyczne maksimum $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Najniższa cena $ 0.061623$ 0.061623 $ 0.061623 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) -8.75% Zmiana ceny (7D) -8.75%

Aktualna cena BlockAI (BAI) wynosi $0.114006. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAI wahał się między $ 0.114004 a $ 0.114008, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAI w historii to $ 1.5, a najniższy to $ 0.061623.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -8.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BlockAI (BAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 76.38K$ 76.38K $ 76.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 684.04K$ 684.04K $ 684.04K Podaż w obiegu 669.96K 669.96K 669.96K Całkowita podaż 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BlockAI wynosi $ 76.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAI w obiegu wynosi 669.96K, przy całkowitej podaży 6000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 684.04K.