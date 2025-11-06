GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BlockAI to 0.114006 USD. Śledź aktualizacje cen BAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BlockAI to 0.114006 USD. Śledź aktualizacje cen BAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BAI

Informacje o cenie BAI

Czym jest BAI

Biała księga BAI

Oficjalna strona internetowa BAI

Tokenomika BAI

Prognoza cen BAI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BlockAI

Cena BlockAI (BAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BAI do USD:

$0.114006
$0.114006$0.114006
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BlockAI (BAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:51:05 (UTC+8)

Informacje o cenie BlockAI (BAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.114004
$ 0.114004$ 0.114004
Minimum 24h
$ 0.114008
$ 0.114008$ 0.114008
Maksimum 24h

$ 0.114004
$ 0.114004$ 0.114004

$ 0.114008
$ 0.114008$ 0.114008

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.061623
$ 0.061623$ 0.061623

--

-0.00%

-8.75%

-8.75%

Aktualna cena BlockAI (BAI) wynosi $0.114006. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAI wahał się między $ 0.114004 a $ 0.114008, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAI w historii to $ 1.5, a najniższy to $ 0.061623.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -8.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BlockAI (BAI)

$ 76.38K
$ 76.38K$ 76.38K

--
----

$ 684.04K
$ 684.04K$ 684.04K

669.96K
669.96K 669.96K

6,000,000.0
6,000,000.0 6,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BlockAI wynosi $ 76.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAI w obiegu wynosi 669.96K, przy całkowitej podaży 6000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 684.04K.

Historia ceny BlockAI (BAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BlockAI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BlockAI do USD wyniosła $ -0.0148834148.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BlockAI do USD wyniosła $ +0.0490212119.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BlockAI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.00%
30 Dni$ -0.0148834148-13.05%
60 dni$ +0.0490212119+43.00%
90 dni$ 0--

Co to jest BlockAI (BAI)

The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users.

AI Tools and Services:

Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration:

$BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts.

Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations.

Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform.

The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny BlockAI (w USD)

Jaka będzie wartość BlockAI (BAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BlockAI (BAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BlockAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny BlockAI!

BAI na lokalne waluty

Tokenomika BlockAI (BAI)

Zrozumienie tokenomiki BlockAI (BAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BlockAI (BAI)

Jaka jest dziś wartość BlockAI (BAI)?
Aktualna cena BAI w USD wynosi 0.114006USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BAI do USD?
Aktualna cena BAI w USD wynosi $ 0.114006. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BlockAI?
Kapitalizacja rynkowa dla BAI wynosi $ 76.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BAI w obiegu?
W obiegu BAI znajduje się 669.96K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BAI?
BAI osiąga ATH w wysokości 1.5 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BAI?
BAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.061623 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku BAI pójdzie wyżej?
BAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:51:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BlockAI (BAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,366.19
$103,366.19$103,366.19

-0.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.25
$3,389.25$3,389.25

-0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,366.19
$103,366.19$103,366.19

-0.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.25
$3,389.25$3,389.25

-0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3224
$2.3224$2.3224

+2.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0940
$1.0940$1.0940

+0.81%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2146
$0.2146$0.2146

+329.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+184.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23028
$0.23028$0.23028

+81.65%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004040
$0.000000000000000000004040$0.000000000000000000004040

+83.55%