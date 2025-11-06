Informacje o cenie blai (BLAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00093864 $ 0.00093864 $ 0.00093864 Minimum 24h $ 0.00106572 $ 0.00106572 $ 0.00106572 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00093864$ 0.00093864 $ 0.00093864 Maksimum 24h $ 0.00106572$ 0.00106572 $ 0.00106572 Historyczne maksimum $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 Najniższa cena $ 0.00076277$ 0.00076277 $ 0.00076277 Zmiana ceny (1H) +0.20% Zmiana ceny (1D) +10.24% Zmiana ceny (7D) -4.02% Zmiana ceny (7D) -4.02%

Aktualna cena blai (BLAI) wynosi $0.00103475. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLAI wahał się między $ 0.00093864 a $ 0.00106572, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLAI w historii to $ 0.01077165, a najniższy to $ 0.00076277.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLAI zmieniły się o +0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +10.24% w ciągu 24 godzin i o -4.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o blai (BLAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 801.93K$ 801.93K $ 801.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Podaż w obiegu 775.00M 775.00M 775.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa blai wynosi $ 801.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLAI w obiegu wynosi 775.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.03M.