Informacje o cenie BladeSwap (BLADE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.24% Zmiana ceny (1D) +0.23% Zmiana ceny (7D) -15.66% Zmiana ceny (7D) -15.66%

Aktualna cena BladeSwap (BLADE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLADE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLADE w historii to $ 0.207049, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLADE zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.23% w ciągu 24 godzin i o -15.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BladeSwap (BLADE)

Kapitalizacja rynkowa $ 87.88K$ 87.88K $ 87.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 167.66K$ 167.66K $ 167.66K Podaż w obiegu 96.88M 96.88M 96.88M Całkowita podaż 184,834,292.1214422 184,834,292.1214422 184,834,292.1214422

Obecna kapitalizacja rynkowa BladeSwap wynosi $ 87.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLADE w obiegu wynosi 96.88M, przy całkowitej podaży 184834292.1214422. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 167.66K.