GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BladeSwap to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BLADE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLADE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BladeSwap to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BLADE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLADE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BLADE

Informacje o cenie BLADE

Czym jest BLADE

Biała księga BLADE

Oficjalna strona internetowa BLADE

Tokenomika BLADE

Prognoza cen BLADE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BladeSwap

Cena BladeSwap (BLADE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BLADE do USD:

$0.00090786
$0.00090786$0.00090786
+0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BladeSwap (BLADE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:50:40 (UTC+8)

Informacje o cenie BladeSwap (BLADE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.207049
$ 0.207049$ 0.207049

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

+0.23%

-15.66%

-15.66%

Aktualna cena BladeSwap (BLADE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLADE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLADE w historii to $ 0.207049, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLADE zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +0.23% w ciągu 24 godzin i o -15.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BladeSwap (BLADE)

$ 87.88K
$ 87.88K$ 87.88K

--
----

$ 167.66K
$ 167.66K$ 167.66K

96.88M
96.88M 96.88M

184,834,292.1214422
184,834,292.1214422 184,834,292.1214422

Obecna kapitalizacja rynkowa BladeSwap wynosi $ 87.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLADE w obiegu wynosi 96.88M, przy całkowitej podaży 184834292.1214422. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 167.66K.

Historia ceny BladeSwap (BLADE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BladeSwap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BladeSwap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BladeSwap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BladeSwap do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.23%
30 Dni$ 0-31.25%
60 dni$ 0-26.83%
90 dni$ 0--

Co to jest BladeSwap (BLADE)

$BLADE is a utility and reward token of BladeSwap on the Blast L2 mainnet. $BLADE can always be locked or traded for BladeSwap's governance token, $veBLADE, at a minimum ratio of 1:1. Holders of $veBLADE can vote on liquidity pools, decide on the distribution of $BLADE emissions and get a share of the protocol revenue.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BladeSwap (BLADE)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BladeSwap (w USD)

Jaka będzie wartość BladeSwap (BLADE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BladeSwap (BLADE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BladeSwap.

Sprawdź teraz prognozę ceny BladeSwap!

BLADE na lokalne waluty

Tokenomika BladeSwap (BLADE)

Zrozumienie tokenomiki BladeSwap (BLADE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLADEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BladeSwap (BLADE)

Jaka jest dziś wartość BladeSwap (BLADE)?
Aktualna cena BLADE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLADE do USD?
Aktualna cena BLADE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BladeSwap?
Kapitalizacja rynkowa dla BLADE wynosi $ 87.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLADE w obiegu?
W obiegu BLADE znajduje się 96.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLADE?
BLADE osiąga ATH w wysokości 0.207049 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLADE?
BLADE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLADE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLADE wynosi -- USD.
Czy w tym roku BLADE pójdzie wyżej?
BLADE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLADE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:50:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BladeSwap (BLADE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,382.54
$103,382.54$103,382.54

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.96
$3,389.96$3,389.96

-0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.32
$159.32$159.32

-0.74%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,382.54
$103,382.54$103,382.54

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.96
$3,389.96$3,389.96

-0.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3218
$2.3218$2.3218

+1.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.32
$159.32$159.32

-0.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0939
$1.0939$1.0939

+0.80%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2146
$0.2146$0.2146

+329.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000388
$0.0000000388$0.0000000388

+156.95%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23374
$0.23374$0.23374

+84.38%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000003961
$0.000000000000000000003961$0.000000000000000000003961

+79.96%