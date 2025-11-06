Informacje o cenie Blade (BLADE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00909387 $ 0.00909387 $ 0.00909387 Minimum 24h $ 0.01242957 $ 0.01242957 $ 0.01242957 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00909387$ 0.00909387 $ 0.00909387 Maksimum 24h $ 0.01242957$ 0.01242957 $ 0.01242957 Historyczne maksimum $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Najniższa cena $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Zmiana ceny (1H) +2.59% Zmiana ceny (1D) +4.30% Zmiana ceny (7D) -8.13% Zmiana ceny (7D) -8.13%

Aktualna cena Blade (BLADE) wynosi $0.01186775. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLADE wahał się między $ 0.00909387 a $ 0.01242957, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLADE w historii to $ 0.702613, a najniższy to $ 0.00579944.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLADE zmieniły się o +2.59% w ciągu ostatniej godziny, o +4.30% w ciągu 24 godzin i o -8.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Blade (BLADE)

Kapitalizacja rynkowa $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Podaż w obiegu 5.05M 5.05M 5.05M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Blade wynosi $ 59.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLADE w obiegu wynosi 5.05M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.18M.