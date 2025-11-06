GiełdaDEX+
Aktualna cena Blade to 0.01186775 USD. Śledź aktualizacje cen BLADE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLADE łatwo w MEXC już teraz.

Logo Blade

Cena Blade (BLADE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BLADE do USD:

$0.01185467
+4.60%1D
USD
Blade (BLADE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:50:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Blade (BLADE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00909387
Minimum 24h
$ 0.01242957
Maksimum 24h

$ 0.00909387
$ 0.01242957
$ 0.702613
$ 0.00579944
+2.59%

+4.30%

-8.13%

-8.13%

Aktualna cena Blade (BLADE) wynosi $0.01186775. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLADE wahał się między $ 0.00909387 a $ 0.01242957, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLADE w historii to $ 0.702613, a najniższy to $ 0.00579944.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLADE zmieniły się o +2.59% w ciągu ostatniej godziny, o +4.30% w ciągu 24 godzin i o -8.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Blade (BLADE)

$ 59.59K
--
$ 1.18M
5.05M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Blade wynosi $ 59.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLADE w obiegu wynosi 5.05M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.18M.

Historia ceny Blade (BLADE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Blade do USD wyniosła $ +0.00048904.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Blade do USD wyniosła $ -0.0003918042.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Blade do USD wyniosła $ +0.0069267594.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Blade do USD wyniosła $ +0.004307293993901049.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00048904+4.30%
30 Dni$ -0.0003918042-3.30%
60 dni$ +0.0069267594+58.37%
90 dni$ +0.004307293993901049+56.97%

Co to jest Blade (BLADE)

Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k.

Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab.

Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Blade (w USD)

Jaka będzie wartość Blade (BLADE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Blade (BLADE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Blade.

Sprawdź teraz prognozę ceny Blade!

BLADE na lokalne waluty

Tokenomika Blade (BLADE)

Zrozumienie tokenomiki Blade (BLADE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLADEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Blade (BLADE)

Jaka jest dziś wartość Blade (BLADE)?
Aktualna cena BLADE w USD wynosi 0.01186775USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLADE do USD?
Aktualna cena BLADE w USD wynosi $ 0.01186775. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Blade?
Kapitalizacja rynkowa dla BLADE wynosi $ 59.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLADE w obiegu?
W obiegu BLADE znajduje się 5.05M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLADE?
BLADE osiąga ATH w wysokości 0.702613 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLADE?
BLADE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00579944 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLADE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLADE wynosi -- USD.
Czy w tym roku BLADE pójdzie wyżej?
BLADE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLADE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:50:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Blade (BLADE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

