Aktualna cena BizAuto to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BIZA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BIZA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BizAuto to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BIZA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BIZA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BIZA

Informacje o cenie BIZA

Czym jest BIZA

Biała księga BIZA

Oficjalna strona internetowa BIZA

Tokenomika BIZA

Prognoza cen BIZA

Logo BizAuto

Cena BizAuto (BIZA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BIZA do USD:

$0.00017227
$0.00017227$0.00017227
+2.10%1D
mexc
USD
BizAuto (BIZA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:50 (UTC+8)

Informacje o cenie BizAuto (BIZA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0324594
$ 0.0324594$ 0.0324594

$ 0
$ 0$ 0

+2.27%

+2.19%

-13.40%

-13.40%

Aktualna cena BizAuto (BIZA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BIZA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BIZA w historii to $ 0.0324594, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BIZA zmieniły się o +2.27% w ciągu ostatniej godziny, o +2.19% w ciągu 24 godzin i o -13.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BizAuto (BIZA)

$ 566.78K
$ 566.78K$ 566.78K

--
----

$ 654.62K
$ 654.62K$ 654.62K

3.29B
3.29B 3.29B

3,800,000,000.0
3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BizAuto wynosi $ 566.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BIZA w obiegu wynosi 3.29B, przy całkowitej podaży 3800000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 654.62K.

Historia ceny BizAuto (BIZA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BizAuto do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BizAuto do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BizAuto do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BizAuto do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.19%
30 Dni$ 0-10.58%
60 dni$ 0+41.46%
90 dni$ 0--

Co to jest BizAuto (BIZA)

BizAuto is a cryptocurrency that aims to revolutionize various industries through its innovative blockchain technology. It utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus algorithm and incorporates quantum random number technology to enhance security and transaction speed2. The BizAuto platform integrates AutoXML technology, allowing machines to recognize and share information autonomously, which facilitates the development of advanced AI systems2. Unlike many cryptocurrencies limited to value exchange or online gaming, BizAuto's applications span over 300 industrial sectors standardized by W3C, including e-commerce, education, finance, law, and media.

Prognoza ceny BizAuto (w USD)

Jaka będzie wartość BizAuto (BIZA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BizAuto (BIZA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BizAuto.

Sprawdź teraz prognozę ceny BizAuto!

BIZA na lokalne waluty

Tokenomika BizAuto (BIZA)

Zrozumienie tokenomiki BizAuto (BIZA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BIZAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BizAuto (BIZA)

Jaka jest dziś wartość BizAuto (BIZA)?
Aktualna cena BIZA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BIZA do USD?
Aktualna cena BIZA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BizAuto?
Kapitalizacja rynkowa dla BIZA wynosi $ 566.78K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BIZA w obiegu?
W obiegu BIZA znajduje się 3.29B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BIZA?
BIZA osiąga ATH w wysokości 0.0324594 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BIZA?
BIZA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BIZA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BIZA wynosi -- USD.
Czy w tym roku BIZA pójdzie wyżej?
BIZA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BIZA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BizAuto (BIZA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

