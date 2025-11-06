Informacje o cenie BizAuto (BIZA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.27% Zmiana ceny (1D) +2.19% Zmiana ceny (7D) -13.40% Zmiana ceny (7D) -13.40%

Aktualna cena BizAuto (BIZA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BIZA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BIZA w historii to $ 0.0324594, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BIZA zmieniły się o +2.27% w ciągu ostatniej godziny, o +2.19% w ciągu 24 godzin i o -13.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BizAuto (BIZA)

Kapitalizacja rynkowa $ 566.78K$ 566.78K $ 566.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 654.62K$ 654.62K $ 654.62K Podaż w obiegu 3.29B 3.29B 3.29B Całkowita podaż 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BizAuto wynosi $ 566.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BIZA w obiegu wynosi 3.29B, przy całkowitej podaży 3800000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 654.62K.