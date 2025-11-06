Informacje o cenie bitSmiley (SMILE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00100375 $ 0.00100375 $ 0.00100375 Minimum 24h $ 0.00155269 $ 0.00155269 $ 0.00155269 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00100375$ 0.00100375 $ 0.00100375 Maksimum 24h $ 0.00155269$ 0.00155269 $ 0.00155269 Historyczne maksimum $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +5.18% Zmiana ceny (1D) +26.51% Zmiana ceny (7D) -7.24% Zmiana ceny (7D) -7.24%

Aktualna cena bitSmiley (SMILE) wynosi $0.00154071. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMILE wahał się między $ 0.00100375 a $ 0.00155269, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMILE w historii to $ 0.472158, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMILE zmieniły się o +5.18% w ciągu ostatniej godziny, o +26.51% w ciągu 24 godzin i o -7.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o bitSmiley (SMILE)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.97K$ 37.97K $ 37.97K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 326.07K$ 326.07K $ 326.07K Podaż w obiegu 24.46M 24.46M 24.46M Całkowita podaż 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa bitSmiley wynosi $ 37.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMILE w obiegu wynosi 24.46M, przy całkowitej podaży 210000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 326.07K.