GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena bitSmiley to 0.00154071 USD. Śledź aktualizacje cen SMILE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SMILE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena bitSmiley to 0.00154071 USD. Śledź aktualizacje cen SMILE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SMILE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SMILE

Informacje o cenie SMILE

Czym jest SMILE

Oficjalna strona internetowa SMILE

Tokenomika SMILE

Prognoza cen SMILE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo bitSmiley

Cena bitSmiley (SMILE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SMILE do USD:

$0.00154071
$0.00154071$0.00154071
+26.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
bitSmiley (SMILE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:50:17 (UTC+8)

Informacje o cenie bitSmiley (SMILE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00100375
$ 0.00100375$ 0.00100375
Minimum 24h
$ 0.00155269
$ 0.00155269$ 0.00155269
Maksimum 24h

$ 0.00100375
$ 0.00100375$ 0.00100375

$ 0.00155269
$ 0.00155269$ 0.00155269

$ 0.472158
$ 0.472158$ 0.472158

$ 0
$ 0$ 0

+5.18%

+26.51%

-7.24%

-7.24%

Aktualna cena bitSmiley (SMILE) wynosi $0.00154071. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMILE wahał się między $ 0.00100375 a $ 0.00155269, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMILE w historii to $ 0.472158, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMILE zmieniły się o +5.18% w ciągu ostatniej godziny, o +26.51% w ciągu 24 godzin i o -7.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o bitSmiley (SMILE)

$ 37.97K
$ 37.97K$ 37.97K

--
----

$ 326.07K
$ 326.07K$ 326.07K

24.46M
24.46M 24.46M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa bitSmiley wynosi $ 37.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMILE w obiegu wynosi 24.46M, przy całkowitej podaży 210000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 326.07K.

Historia ceny bitSmiley (SMILE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny bitSmiley do USD wyniosła $ +0.00032284.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny bitSmiley do USD wyniosła $ -0.0012560031.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny bitSmiley do USD wyniosła $ -0.0010581844.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny bitSmiley do USD wyniosła $ -0.015098987691063993.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00032284+26.51%
30 Dni$ -0.0012560031-81.52%
60 dni$ -0.0010581844-68.68%
90 dni$ -0.015098987691063993-90.74%

Co to jest bitSmiley (SMILE)

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla bitSmiley (SMILE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny bitSmiley (w USD)

Jaka będzie wartość bitSmiley (SMILE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w bitSmiley (SMILE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla bitSmiley.

Sprawdź teraz prognozę ceny bitSmiley!

SMILE na lokalne waluty

Tokenomika bitSmiley (SMILE)

Zrozumienie tokenomiki bitSmiley (SMILE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SMILEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące bitSmiley (SMILE)

Jaka jest dziś wartość bitSmiley (SMILE)?
Aktualna cena SMILE w USD wynosi 0.00154071USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SMILE do USD?
Aktualna cena SMILE w USD wynosi $ 0.00154071. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa bitSmiley?
Kapitalizacja rynkowa dla SMILE wynosi $ 37.97K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SMILE w obiegu?
W obiegu SMILE znajduje się 24.46M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SMILE?
SMILE osiąga ATH w wysokości 0.472158 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SMILE?
SMILE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SMILE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SMILE wynosi -- USD.
Czy w tym roku SMILE pójdzie wyżej?
SMILE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SMILE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:50:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe bitSmiley (SMILE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,453.10
$103,453.10$103,453.10

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,393.44
$3,393.44$3,393.44

-0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.47
$159.47$159.47

-0.65%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,453.10
$103,453.10$103,453.10

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,393.44
$3,393.44$3,393.44

-0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3238
$2.3238$2.3238

+2.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.47
$159.47$159.47

-0.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0942
$1.0942$1.0942

+0.82%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2151
$0.2151$0.2151

+330.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000415
$0.0000000415$0.0000000415

+174.83%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23343
$0.23343$0.23343

+84.13%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000003967
$0.000000000000000000003967$0.000000000000000000003967

+80.23%