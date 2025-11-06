Informacje o cenie Bitecoin (BITE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.051432$ 0.051432 $ 0.051432 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Bitecoin (BITE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BITE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BITE w historii to $ 0.051432, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BITE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitecoin (BITE)

Kapitalizacja rynkowa $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K Podaż w obiegu 420.69M 420.69M 420.69M Całkowita podaż 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitecoin wynosi $ 94.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BITE w obiegu wynosi 420.69M, przy całkowitej podaży 420690000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 94.12K.