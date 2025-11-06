Informacje o cenie BitcoinZK (ZYRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.02145351 Maksimum 24h $ 0.02570218 Historyczne maksimum $ 0.167321 Najniższa cena $ 0.02012053 Zmiana ceny (1H) -2.34% Zmiana ceny (1D) +4.40% Zmiana ceny (7D) -66.84%

Aktualna cena BitcoinZK (ZYRA) wynosi $0.02483978. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZYRA wahał się między $ 0.02145351 a $ 0.02570218, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZYRA w historii to $ 0.167321, a najniższy to $ 0.02012053.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZYRA zmieniły się o -2.34% w ciągu ostatniej godziny, o +4.40% w ciągu 24 godzin i o -66.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BitcoinZK (ZYRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.20M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.78M Podaż w obiegu 250.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BitcoinZK wynosi $ 6.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZYRA w obiegu wynosi 250.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.78M.