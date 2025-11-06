Informacje o cenie Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01032897 $ 0.01032897 $ 0.01032897 Minimum 24h $ 0.01078161 $ 0.01078161 $ 0.01078161 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01032897$ 0.01032897 $ 0.01032897 Maksimum 24h $ 0.01078161$ 0.01078161 $ 0.01078161 Historyczne maksimum $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Najniższa cena $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 Zmiana ceny (1H) +0.31% Zmiana ceny (1D) -1.24% Zmiana ceny (7D) -29.99% Zmiana ceny (7D) -29.99%

Aktualna cena Bitcoin the Turtle (SLOW) wynosi $0.01057211. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLOW wahał się między $ 0.01032897 a $ 0.01078161, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLOW w historii to $ 0.0414631, a najniższy to $ 0.00487056.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLOW zmieniły się o +0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -1.24% w ciągu 24 godzin i o -29.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin the Turtle (SLOW)

Kapitalizacja rynkowa $ 208.50K$ 208.50K $ 208.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 215.31K$ 215.31K $ 215.31K Podaż w obiegu 19.71M 19.71M 19.71M Całkowita podaż 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin the Turtle wynosi $ 208.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLOW w obiegu wynosi 19.71M, przy całkowitej podaży 20356524.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 215.31K.