Aktualna cena Bitcoin the Turtle to 0.01057211 USD. Śledź aktualizacje cen SLOW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SLOW łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 SLOW do USD:

$0.01057683
$0.01057683
-1.10%1D
mexc
USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01032897
$ 0.01032897
Minimum 24h
$ 0.01078161
$ 0.01078161
Maksimum 24h

$ 0.01032897
$ 0.01032897

$ 0.01078161
$ 0.01078161

$ 0.0414631
$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056

+0.31%

-1.24%

-29.99%

-29.99%

Aktualna cena Bitcoin the Turtle (SLOW) wynosi $0.01057211. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLOW wahał się między $ 0.01032897 a $ 0.01078161, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLOW w historii to $ 0.0414631, a najniższy to $ 0.00487056.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLOW zmieniły się o +0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -1.24% w ciągu 24 godzin i o -29.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin the Turtle (SLOW)

$ 208.50K
$ 208.50K

--
--

$ 215.31K
$ 215.31K

19.71M
19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin the Turtle wynosi $ 208.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLOW w obiegu wynosi 19.71M, przy całkowitej podaży 20356524.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 215.31K.

Historia ceny Bitcoin the Turtle (SLOW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bitcoin the Turtle do USD wyniosła $ -0.00013311297129151.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bitcoin the Turtle do USD wyniosła $ -0.0053778346.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bitcoin the Turtle do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bitcoin the Turtle do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00013311297129151-1.24%
30 Dni$ -0.0053778346-50.86%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bitcoin the Turtle (SLOW)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bitcoin the Turtle (w USD)

Jaka będzie wartość Bitcoin the Turtle (SLOW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitcoin the Turtle (SLOW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitcoin the Turtle.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitcoin the Turtle!

SLOW na lokalne waluty

Tokenomika Bitcoin the Turtle (SLOW)

Zrozumienie tokenomiki Bitcoin the Turtle (SLOW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SLOWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bitcoin the Turtle (SLOW)

Jaka jest dziś wartość Bitcoin the Turtle (SLOW)?
Aktualna cena SLOW w USD wynosi 0.01057211USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SLOW do USD?
Aktualna cena SLOW w USD wynosi $ 0.01057211. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitcoin the Turtle?
Kapitalizacja rynkowa dla SLOW wynosi $ 208.50K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SLOW w obiegu?
W obiegu SLOW znajduje się 19.71M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SLOW?
SLOW osiąga ATH w wysokości 0.0414631 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SLOW?
SLOW zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00487056 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SLOW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SLOW wynosi -- USD.
Czy w tym roku SLOW pójdzie wyżej?
SLOW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SLOW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:25 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,516.62

$3,435.25

$162.15

$0.9999

$1,477.92

$103,516.62

$3,435.25

$2.3789

$162.15

$1.1320

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03597

$0.00433

$0.000010887

$0.2096

$0.0000000589

$1.4446

$0.01884

