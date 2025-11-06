Informacje o cenie Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.03776657$ 0.03776657 $ 0.03776657 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.32% Zmiana ceny (1D) +3.59% Zmiana ceny (7D) -19.67% Zmiana ceny (7D) -19.67%

Aktualna cena Bitcoin Bob (₿O₿) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ₿O₿ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ₿O₿ w historii to $ 0.03776657, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ₿O₿ zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +3.59% w ciągu 24 godzin i o -19.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin Bob (₿O₿)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.17K$ 8.17K $ 8.17K Podaż w obiegu 21.00M 21.00M 21.00M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin Bob wynosi $ 8.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ₿O₿ w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.17K.