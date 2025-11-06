GiełdaDEX+
Aktualna cena Bitcoin Bob to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ₿O₿ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ₿O₿ łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bitcoin Bob to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ₿O₿ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ₿O₿ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ₿O₿

Informacje o cenie ₿O₿

Czym jest ₿O₿

Oficjalna strona internetowa ₿O₿

Tokenomika ₿O₿

Prognoza cen ₿O₿

Cena Bitcoin Bob (₿O₿)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ₿O₿ do USD:

$0.00038895
+3.50%1D
mexc
USD
Bitcoin Bob (₿O₿) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:49:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.03776657
$ 0
-0.32%

+3.59%

-19.67%

-19.67%

Aktualna cena Bitcoin Bob (₿O₿) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ₿O₿ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ₿O₿ w historii to $ 0.03776657, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ₿O₿ zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +3.59% w ciągu 24 godzin i o -19.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin Bob (₿O₿)

$ 8.17K
--
$ 8.17K
21.00M
21,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin Bob wynosi $ 8.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ₿O₿ w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.17K.

Historia ceny Bitcoin Bob (₿O₿) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bitcoin Bob do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bitcoin Bob do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bitcoin Bob do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bitcoin Bob do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.59%
30 Dni$ 0-32.92%
60 dni$ 0-61.58%
90 dni$ 0--

Co to jest Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bitcoin Bob (₿O₿)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bitcoin Bob (w USD)

Jaka będzie wartość Bitcoin Bob (₿O₿) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitcoin Bob (₿O₿) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitcoin Bob.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitcoin Bob!

₿O₿ na lokalne waluty

Tokenomika Bitcoin Bob (₿O₿)

Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Bob (₿O₿) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ₿O₿już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bitcoin Bob (₿O₿)

Jaka jest dziś wartość Bitcoin Bob (₿O₿)?
Aktualna cena ₿O₿ w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ₿O₿ do USD?
Aktualna cena ₿O₿ w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitcoin Bob?
Kapitalizacja rynkowa dla ₿O₿ wynosi $ 8.17K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ₿O₿ w obiegu?
W obiegu ₿O₿ znajduje się 21.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ₿O₿?
₿O₿ osiąga ATH w wysokości 0.03776657 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ₿O₿?
₿O₿ zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ₿O₿?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ₿O₿ wynosi -- USD.
Czy w tym roku ₿O₿ pójdzie wyżej?
₿O₿ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ₿O₿, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Bitcoin Bob (₿O₿)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

