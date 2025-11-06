Informacje o cenie Bitcicoin (BITCI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +9.51% Zmiana ceny (1D) +5.78% Zmiana ceny (7D) -7.51% Zmiana ceny (7D) -7.51%

Aktualna cena Bitcicoin (BITCI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BITCI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BITCI w historii to $ 0.120568, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BITCI zmieniły się o +9.51% w ciągu ostatniej godziny, o +5.78% w ciągu 24 godzin i o -7.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcicoin (BITCI)

Kapitalizacja rynkowa $ 169.46K$ 169.46K $ 169.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 417.28K$ 417.28K $ 417.28K Podaż w obiegu 8.45B 8.45B 8.45B Całkowita podaż 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcicoin wynosi $ 169.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BITCI w obiegu wynosi 8.45B, przy całkowitej podaży 20817970797.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 417.28K.