Informacje o cenie BirbStrategy (BIRBSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00110482 $ 0.00110482 $ 0.00110482 Minimum 24h $ 0.00130465 $ 0.00130465 $ 0.00130465 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00110482$ 0.00110482 $ 0.00110482 Maksimum 24h $ 0.00130465$ 0.00130465 $ 0.00130465 Historyczne maksimum $ 0.01847473$ 0.01847473 $ 0.01847473 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.74% Zmiana ceny (1D) +17.57% Zmiana ceny (7D) -29.48% Zmiana ceny (7D) -29.48%

Aktualna cena BirbStrategy (BIRBSTR) wynosi $0.00130598. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BIRBSTR wahał się między $ 0.00110482 a $ 0.00130465, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BIRBSTR w historii to $ 0.01847473, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BIRBSTR zmieniły się o +0.74% w ciągu ostatniej godziny, o +17.57% w ciągu 24 godzin i o -29.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BirbStrategy (BIRBSTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Podaż w obiegu 945.86M 945.86M 945.86M Całkowita podaż 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327

