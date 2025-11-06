GiełdaDEX+
Aktualna cena BirbStrategy to 0.00130598 USD. Śledź aktualizacje cen BIRBSTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BIRBSTR łatwo w MEXC już teraz.

Cena BirbStrategy (BIRBSTR)

Aktualna cena 1 BIRBSTR do USD:

$0.00130598
+17.50%1D
BirbStrategy (BIRBSTR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:00 (UTC+8)

Informacje o cenie BirbStrategy (BIRBSTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00110482
Minimum 24h
$ 0.00130465
Maksimum 24h

$ 0.00110482
$ 0.00130465
$ 0.01847473
$ 0
+0.74%

+17.57%

-29.48%

-29.48%

Aktualna cena BirbStrategy (BIRBSTR) wynosi $0.00130598. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BIRBSTR wahał się między $ 0.00110482 a $ 0.00130465, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BIRBSTR w historii to $ 0.01847473, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BIRBSTR zmieniły się o +0.74% w ciągu ostatniej godziny, o +17.57% w ciągu 24 godzin i o -29.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BirbStrategy (BIRBSTR)

$ 1.24M
--
$ 1.24M
945.86M
945,860,438.2178327
Obecna kapitalizacja rynkowa BirbStrategy wynosi $ 1.24M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BIRBSTR w obiegu wynosi 945.86M, przy całkowitej podaży 945860438.2178327. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.24M.

Historia ceny BirbStrategy (BIRBSTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BirbStrategy do USD wyniosła $ +0.00019521.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BirbStrategy do USD wyniosła $ -0.0010354715.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BirbStrategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BirbStrategy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00019521+17.57%
30 Dni$ -0.0010354715-79.28%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest BirbStrategy (BIRBSTR)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny BirbStrategy (w USD)

Jaka będzie wartość BirbStrategy (BIRBSTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BirbStrategy (BIRBSTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BirbStrategy.

Sprawdź teraz prognozę ceny BirbStrategy!

BIRBSTR na lokalne waluty

Tokenomika BirbStrategy (BIRBSTR)

Zrozumienie tokenomiki BirbStrategy (BIRBSTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BIRBSTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BirbStrategy (BIRBSTR)

Jaka jest dziś wartość BirbStrategy (BIRBSTR)?
Aktualna cena BIRBSTR w USD wynosi 0.00130598USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BIRBSTR do USD?
Aktualna cena BIRBSTR w USD wynosi $ 0.00130598. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BirbStrategy?
Kapitalizacja rynkowa dla BIRBSTR wynosi $ 1.24M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BIRBSTR w obiegu?
W obiegu BIRBSTR znajduje się 945.86M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BIRBSTR?
BIRBSTR osiąga ATH w wysokości 0.01847473 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BIRBSTR?
BIRBSTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BIRBSTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BIRBSTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku BIRBSTR pójdzie wyżej?
BIRBSTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BIRBSTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BirbStrategy (BIRBSTR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

