Informacje o cenie BiomeAI (BIOMEAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02173622 $ 0.02173622 $ 0.02173622 Minimum 24h $ 0.03213194 $ 0.03213194 $ 0.03213194 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02173622$ 0.02173622 $ 0.02173622 Maksimum 24h $ 0.03213194$ 0.03213194 $ 0.03213194 Historyczne maksimum $ 0.394381$ 0.394381 $ 0.394381 Najniższa cena $ 0.02173622$ 0.02173622 $ 0.02173622 Zmiana ceny (1H) +0.40% Zmiana ceny (1D) +14.82% Zmiana ceny (7D) -37.62% Zmiana ceny (7D) -37.62%

Aktualna cena BiomeAI (BIOMEAI) wynosi $0.03080225. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BIOMEAI wahał się między $ 0.02173622 a $ 0.03213194, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BIOMEAI w historii to $ 0.394381, a najniższy to $ 0.02173622.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BIOMEAI zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +14.82% w ciągu 24 godzin i o -37.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BiomeAI (BIOMEAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 181.83K$ 181.83K $ 181.83K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 308.02K$ 308.02K $ 308.02K Podaż w obiegu 5.90M 5.90M 5.90M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BiomeAI wynosi $ 181.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BIOMEAI w obiegu wynosi 5.90M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 308.02K.