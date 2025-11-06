GiełdaDEX+
Aktualna cena BiomeAI to 0.03080225 USD. Śledź aktualizacje cen BIOMEAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BIOMEAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BIOMEAI

Informacje o cenie BIOMEAI

Czym jest BIOMEAI

Oficjalna strona internetowa BIOMEAI

Tokenomika BIOMEAI

Prognoza cen BIOMEAI

Cena BiomeAI (BIOMEAI)

Aktualna cena 1 BIOMEAI do USD:

$0.03080225
+14.80%1D
USD
BiomeAI (BIOMEAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:06:53 (UTC+8)

Informacje o cenie BiomeAI (BIOMEAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02173622
Minimum 24h
$ 0.03213194
Maksimum 24h

$ 0.02173622
$ 0.03213194
$ 0.394381
$ 0.02173622
+0.40%

+14.82%

-37.62%

-37.62%

Aktualna cena BiomeAI (BIOMEAI) wynosi $0.03080225. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BIOMEAI wahał się między $ 0.02173622 a $ 0.03213194, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BIOMEAI w historii to $ 0.394381, a najniższy to $ 0.02173622.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BIOMEAI zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +14.82% w ciągu 24 godzin i o -37.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BiomeAI (BIOMEAI)

$ 181.83K
--
$ 308.02K
5.90M
10,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa BiomeAI wynosi $ 181.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BIOMEAI w obiegu wynosi 5.90M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 308.02K.

Historia ceny BiomeAI (BIOMEAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BiomeAI do USD wyniosła $ +0.00397544.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BiomeAI do USD wyniosła $ -0.0260052461.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BiomeAI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BiomeAI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00397544+14.82%
30 Dni$ -0.0260052461-84.42%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest BiomeAI (BIOMEAI)

BiomeAI is a cutting-edge health assistant powered by over 1,000 rigorously curated scientific studies on microbiome science and real-world experiments, designed to help people make smarter, personalized health choices with trustworthy data as its foundation. Built and advised by a team of top experts in gut health and AI, BiomeAI blends deep scientific credibility with participatory governance model to let users test, learn, and figure out what works for them.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BiomeAI (BIOMEAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BiomeAI (w USD)

Jaka będzie wartość BiomeAI (BIOMEAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BiomeAI (BIOMEAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BiomeAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny BiomeAI!

BIOMEAI na lokalne waluty

Tokenomika BiomeAI (BIOMEAI)

Zrozumienie tokenomiki BiomeAI (BIOMEAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BIOMEAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BiomeAI (BIOMEAI)

Jaka jest dziś wartość BiomeAI (BIOMEAI)?
Aktualna cena BIOMEAI w USD wynosi 0.03080225USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BIOMEAI do USD?
Aktualna cena BIOMEAI w USD wynosi $ 0.03080225. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BiomeAI?
Kapitalizacja rynkowa dla BIOMEAI wynosi $ 181.83K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BIOMEAI w obiegu?
W obiegu BIOMEAI znajduje się 5.90M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BIOMEAI?
BIOMEAI osiąga ATH w wysokości 0.394381 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BIOMEAI?
BIOMEAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02173622 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BIOMEAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BIOMEAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku BIOMEAI pójdzie wyżej?
BIOMEAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BIOMEAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BiomeAI (BIOMEAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

