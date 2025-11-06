GiełdaDEX+
Aktualna cena Bikera to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IMERA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IMERA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IMERA

Informacje o cenie IMERA

Czym jest IMERA

Biała księga IMERA

Oficjalna strona internetowa IMERA

Tokenomika IMERA

Prognoza cen IMERA

Logo Bikera

Cena Bikera (IMERA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IMERA do USD:

--
----
-0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Bikera (IMERA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:49:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Bikera (IMERA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.62%

-0.43%

-9.03%

-9.03%

Aktualna cena Bikera (IMERA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IMERA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IMERA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IMERA zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o -0.43% w ciągu 24 godzin i o -9.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bikera (IMERA)

$ 21.38K
$ 21.38K$ 21.38K

--
----

$ 21.38K
$ 21.38K$ 21.38K

999.81M
999.81M 999.81M

999,806,438.486462
999,806,438.486462 999,806,438.486462

Obecna kapitalizacja rynkowa Bikera wynosi $ 21.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IMERA w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999806438.486462. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.38K.

Historia ceny Bikera (IMERA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bikera do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bikera do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bikera do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bikera do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.43%
30 Dni$ 0-50.02%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Bikera (IMERA)

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

Prognoza ceny Bikera (w USD)

Jaka będzie wartość Bikera (IMERA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bikera (IMERA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bikera.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bikera!

IMERA na lokalne waluty

Tokenomika Bikera (IMERA)

Zrozumienie tokenomiki Bikera (IMERA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IMERAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bikera (IMERA)

Jaka jest dziś wartość Bikera (IMERA)?
Aktualna cena IMERA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IMERA do USD?
Aktualna cena IMERA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bikera?
Kapitalizacja rynkowa dla IMERA wynosi $ 21.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IMERA w obiegu?
W obiegu IMERA znajduje się 999.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IMERA?
IMERA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IMERA?
IMERA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IMERA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IMERA wynosi -- USD.
Czy w tym roku IMERA pójdzie wyżej?
IMERA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IMERA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:49:12 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bikera (IMERA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

