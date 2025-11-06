GiełdaDEX+
Aktualna cena Biden Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BIDEN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BIDEN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BIDEN

Informacje o cenie BIDEN

Czym jest BIDEN

Oficjalna strona internetowa BIDEN

Tokenomika BIDEN

Prognoza cen BIDEN

Logo Biden Coin

Cena Biden Coin (BIDEN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BIDEN do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Biden Coin (BIDEN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:06:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Biden Coin (BIDEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Biden Coin (BIDEN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BIDEN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BIDEN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BIDEN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Biden Coin (BIDEN)

$ 322.12K
$ 322.12K$ 322.12K

--
----

$ 322.12K
$ 322.12K$ 322.12K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Biden Coin wynosi $ 322.12K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BIDEN w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 322.12K.

Historia ceny Biden Coin (BIDEN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Biden Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Biden Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Biden Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Biden Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-42.46%
60 dni$ 0-48.55%
90 dni$ 0--

Co to jest Biden Coin (BIDEN)

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Biden Coin (BIDEN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Biden Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Biden Coin (BIDEN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Biden Coin (BIDEN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Biden Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Biden Coin!

BIDEN na lokalne waluty

Tokenomika Biden Coin (BIDEN)

Zrozumienie tokenomiki Biden Coin (BIDEN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BIDENjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Biden Coin (BIDEN)

Jaka jest dziś wartość Biden Coin (BIDEN)?
Aktualna cena BIDEN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BIDEN do USD?
Aktualna cena BIDEN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Biden Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla BIDEN wynosi $ 322.12K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BIDEN w obiegu?
W obiegu BIDEN znajduje się 100.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BIDEN?
BIDEN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BIDEN?
BIDEN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BIDEN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BIDEN wynosi -- USD.
Czy w tym roku BIDEN pójdzie wyżej?
BIDEN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BIDEN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Biden Coin (BIDEN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

