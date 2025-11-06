Informacje o cenie BFUSD (BFUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.99956 $ 0.99956 $ 0.99956 Minimum 24h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.99956$ 0.99956 $ 0.99956 Maksimum 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Historyczne maksimum $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Najniższa cena $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) -0.03% Zmiana ceny (7D) -0.02% Zmiana ceny (7D) -0.02%

Aktualna cena BFUSD (BFUSD) wynosi $0.999734. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BFUSD wahał się między $ 0.99956 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BFUSD w historii to $ 1.007, a najniższy to $ 0.997772.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BFUSD zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.03% w ciągu 24 godzin i o -0.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BFUSD (BFUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Podaż w obiegu 1.32B 1.32B 1.32B Całkowita podaż 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BFUSD wynosi $ 1.32B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BFUSD w obiegu wynosi 1.32B, przy całkowitej podaży 1320000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.32B.