Informacje o cenie BetterTherapy (SN102) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.591818 $ 0.591818 $ 0.591818 Minimum 24h $ 0.650298 $ 0.650298 $ 0.650298 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.591818$ 0.591818 $ 0.591818 Maksimum 24h $ 0.650298$ 0.650298 $ 0.650298 Historyczne maksimum $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 Najniższa cena $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 Zmiana ceny (1H) +1.82% Zmiana ceny (1D) -1.64% Zmiana ceny (7D) -16.28% Zmiana ceny (7D) -16.28%

Aktualna cena BetterTherapy (SN102) wynosi $0.619437. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN102 wahał się między $ 0.591818 a $ 0.650298, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN102 w historii to $ 0.952224, a najniższy to $ 0.308385.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN102 zmieniły się o +1.82% w ciągu ostatniej godziny, o -1.64% w ciągu 24 godzin i o -16.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BetterTherapy (SN102)

Kapitalizacja rynkowa $ 877.67K$ 877.67K $ 877.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 877.67K$ 877.67K $ 877.67K Podaż w obiegu 1.42M 1.42M 1.42M Całkowita podaż 1,416,885.03633361 1,416,885.03633361 1,416,885.03633361

Obecna kapitalizacja rynkowa BetterTherapy wynosi $ 877.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN102 w obiegu wynosi 1.42M, przy całkowitej podaży 1416885.03633361. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 877.67K.