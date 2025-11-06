GiełdaDEX+
Aktualna cena BetterTherapy to 0.619437 USD. Śledź aktualizacje cen SN102 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SN102 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SN102

Informacje o cenie SN102

Czym jest SN102

Oficjalna strona internetowa SN102

Tokenomika SN102

Prognoza cen SN102

Cena BetterTherapy (SN102)

Aktualna cena 1 SN102 do USD:

$0.619437
-1.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BetterTherapy (SN102) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:06:24 (UTC+8)

Informacje o cenie BetterTherapy (SN102) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.591818
Minimum 24h
$ 0.650298
Maksimum 24h

$ 0.591818
$ 0.650298
$ 0.952224
$ 0.308385
+1.82%

-1.64%

-16.28%

-16.28%

Aktualna cena BetterTherapy (SN102) wynosi $0.619437. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN102 wahał się między $ 0.591818 a $ 0.650298, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN102 w historii to $ 0.952224, a najniższy to $ 0.308385.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN102 zmieniły się o +1.82% w ciągu ostatniej godziny, o -1.64% w ciągu 24 godzin i o -16.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BetterTherapy (SN102)

$ 877.67K
--
$ 877.67K
1.42M
1,416,885.03633361
Obecna kapitalizacja rynkowa BetterTherapy wynosi $ 877.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN102 w obiegu wynosi 1.42M, przy całkowitej podaży 1416885.03633361. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 877.67K.

Historia ceny BetterTherapy (SN102) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BetterTherapy do USD wyniosła $ -0.0103763680977638.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BetterTherapy do USD wyniosła $ +0.1990205242.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BetterTherapy do USD wyniosła $ +0.2215487665.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BetterTherapy do USD wyniosła $ +0.0505505884898256.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0103763680977638-1.64%
30 Dni$ +0.1990205242+32.13%
60 dni$ +0.2215487665+35.77%
90 dni$ +0.0505505884898256+8.89%

Co to jest BetterTherapy (SN102)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BetterTherapy (SN102)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BetterTherapy (w USD)

Jaka będzie wartość BetterTherapy (SN102) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BetterTherapy (SN102) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BetterTherapy.

Sprawdź teraz prognozę ceny BetterTherapy!

SN102 na lokalne waluty

Tokenomika BetterTherapy (SN102)

Zrozumienie tokenomiki BetterTherapy (SN102) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SN102już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BetterTherapy (SN102)

Jaka jest dziś wartość BetterTherapy (SN102)?
Aktualna cena SN102 w USD wynosi 0.619437USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SN102 do USD?
Aktualna cena SN102 w USD wynosi $ 0.619437. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BetterTherapy?
Kapitalizacja rynkowa dla SN102 wynosi $ 877.67K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SN102 w obiegu?
W obiegu SN102 znajduje się 1.42M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SN102?
SN102 osiąga ATH w wysokości 0.952224 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SN102?
SN102 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.308385 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SN102?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SN102 wynosi -- USD.
Czy w tym roku SN102 pójdzie wyżej?
SN102 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SN102, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BetterTherapy (SN102)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,475.15

$3,430.42

$161.97

$0.9999

$1,477.93

$103,475.15

$3,430.42

$2.3784

$161.97

$1.1363

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03584

$0.00434

$0.000010796

$0.0000000589

$0.2078

$1.4282

$0.01921

