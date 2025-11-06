Informacje o cenie BETRMINT (BETR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.53% Zmiana ceny (1D) +5.25% Zmiana ceny (7D) -8.52% Zmiana ceny (7D) -8.52%

Aktualna cena BETRMINT (BETR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BETR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BETR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BETR zmieniły się o -1.53% w ciągu ostatniej godziny, o +5.25% w ciągu 24 godzin i o -8.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BETRMINT (BETR)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Podaż w obiegu 100.00B 100.00B 100.00B Całkowita podaż 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Obecna kapitalizacja rynkowa BETRMINT wynosi $ 1.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BETR w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 99999999999.99998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.19M.