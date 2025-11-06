Informacje o cenie Betly (BETLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.55% Zmiana ceny (1D) -15.40% Zmiana ceny (7D) -42.16% Zmiana ceny (7D) -42.16%

Aktualna cena Betly (BETLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BETLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BETLY w historii to $ 0.00201598, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BETLY zmieniły się o +1.55% w ciągu ostatniej godziny, o -15.40% w ciągu 24 godzin i o -42.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Betly (BETLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 94.39K$ 94.39K $ 94.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 94.39K$ 94.39K $ 94.39K Podaż w obiegu 995.30M 995.30M 995.30M Całkowita podaż 995,304,549.264741 995,304,549.264741 995,304,549.264741

Obecna kapitalizacja rynkowa Betly wynosi $ 94.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BETLY w obiegu wynosi 995.30M, przy całkowitej podaży 995304549.264741. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 94.39K.