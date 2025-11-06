Informacje o cenie Beta Trader (BETA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00442072$ 0.00442072 $ 0.00442072 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.88% Zmiana ceny (7D) -17.66% Zmiana ceny (7D) -17.66%

Aktualna cena Beta Trader (BETA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BETA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BETA w historii to $ 0.00442072, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BETA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.88% w ciągu 24 godzin i o -17.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beta Trader (BETA)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Podaż w obiegu 998.65M 998.65M 998.65M Całkowita podaż 998,645,248.223 998,645,248.223 998,645,248.223

Obecna kapitalizacja rynkowa Beta Trader wynosi $ 12.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BETA w obiegu wynosi 998.65M, przy całkowitej podaży 998645248.223. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.81K.