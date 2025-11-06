GiełdaDEX+
Aktualna cena BETA to 0.00007063 USD. Śledź aktualizacje cen BETA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BETA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BETA

Informacje o cenie BETA

Czym jest BETA

Oficjalna strona internetowa BETA

Tokenomika BETA

Prognoza cen BETA

Cena BETA (BETA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BETA do USD:

+0.60%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
BETA (BETA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:48:35 (UTC+8)

Informacje o cenie BETA (BETA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.12%

+0.62%

-13.58%

-13.58%

Aktualna cena BETA (BETA) wynosi $0.00007063. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BETA wahał się między $ 0.00006921 a $ 0.00007191, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BETA w historii to $ 0.00068728, a najniższy to $ 0.0000362.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BETA zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +0.62% w ciągu 24 godzin i o -13.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BETA (BETA)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa BETA wynosi $ 70.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BETA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.78K.

Historia ceny BETA (BETA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BETA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BETA do USD wyniosła $ -0.0000293877.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BETA do USD wyniosła $ -0.0000255343.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BETA do USD wyniosła $ -0.00003206395735822221.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.62%
30 Dni$ -0.0000293877-41.60%
60 dni$ -0.0000255343-36.15%
90 dni$ -0.00003206395735822221-31.22%

Co to jest BETA (BETA)

The $BETA token is a fundamental component of the FLOW ecosystem, designed to enhance user interaction, reward engagement, and provide additional value within the digital collectible space. Originating as a Flow Cadence token created on Toucans, it has evolved through a strategic relaunch on Flow EVM, expanding its capabilities and utility within the ecosystem. Current holders of the Flow Cadence $BETA.C can redeem their token for the new $BETA.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny BETA (w USD)

Jaka będzie wartość BETA (BETA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BETA (BETA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BETA.

Sprawdź teraz prognozę ceny BETA!

BETA na lokalne waluty

Tokenomika BETA (BETA)

Zrozumienie tokenomiki BETA (BETA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BETAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BETA (BETA)

Jaka jest dziś wartość BETA (BETA)?
Aktualna cena BETA w USD wynosi 0.00007063USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BETA do USD?
Aktualna cena BETA w USD wynosi $ 0.00007063. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BETA?
Kapitalizacja rynkowa dla BETA wynosi $ 70.78K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BETA w obiegu?
W obiegu BETA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BETA?
BETA osiąga ATH w wysokości 0.00068728 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BETA?
BETA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000362 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BETA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BETA wynosi -- USD.
Czy w tym roku BETA pójdzie wyżej?
BETA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BETA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:48:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BETA (BETA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

