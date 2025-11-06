Informacje o cenie BETA (BETA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00006921 $ 0.00006921 $ 0.00006921 Minimum 24h $ 0.00007191 $ 0.00007191 $ 0.00007191 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00006921$ 0.00006921 $ 0.00006921 Maksimum 24h $ 0.00007191$ 0.00007191 $ 0.00007191 Historyczne maksimum $ 0.00068728$ 0.00068728 $ 0.00068728 Najniższa cena $ 0.0000362$ 0.0000362 $ 0.0000362 Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) +0.62% Zmiana ceny (7D) -13.58% Zmiana ceny (7D) -13.58%

Aktualna cena BETA (BETA) wynosi $0.00007063. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BETA wahał się między $ 0.00006921 a $ 0.00007191, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BETA w historii to $ 0.00068728, a najniższy to $ 0.0000362.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BETA zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +0.62% w ciągu 24 godzin i o -13.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BETA (BETA)

Kapitalizacja rynkowa $ 70.78K$ 70.78K $ 70.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 70.78K$ 70.78K $ 70.78K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BETA wynosi $ 70.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BETA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.78K.