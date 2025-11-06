Informacje o cenie BeraFi (BERAFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00315972$ 0.00315972 $ 0.00315972 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena BeraFi (BERAFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BERAFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BERAFI w historii to $ 0.00315972, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BERAFI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BeraFi (BERAFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Wolumen (24H) $ 68.47$ 68.47 $ 68.47 W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K Podaż w obiegu 178.06M 178.06M 178.06M Całkowita podaż 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BeraFi wynosi $ 4.76K, przy $ 68.47 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BERAFI w obiegu wynosi 178.06M, przy całkowitej podaży 800000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.40K.