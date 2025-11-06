GiełdaDEX+
Aktualna cena BeraFi to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BERAFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BERAFI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BERAFI

Informacje o cenie BERAFI

Czym jest BERAFI

Oficjalna strona internetowa BERAFI

Tokenomika BERAFI

Prognoza cen BERAFI

Cena BeraFi (BERAFI)

Aktualna cena 1 BERAFI do USD:

$0.00002674
$0.00002674$0.00002674
0.00%1D
BeraFi (BERAFI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie BeraFi (BERAFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00315972
$ 0.00315972$ 0.00315972

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena BeraFi (BERAFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BERAFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BERAFI w historii to $ 0.00315972, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BERAFI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BeraFi (BERAFI)

$ 4.76K
$ 4.76K$ 4.76K

$ 68.47
$ 68.47$ 68.47

$ 21.40K
$ 21.40K$ 21.40K

178.06M
178.06M 178.06M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BeraFi wynosi $ 4.76K, przy $ 68.47 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BERAFI w obiegu wynosi 178.06M, przy całkowitej podaży 800000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.40K.

Historia ceny BeraFi (BERAFI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BeraFi do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BeraFi do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BeraFi do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BeraFi do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-26.08%
60 dni$ 0-40.73%
90 dni$ 0--

Co to jest BeraFi (BERAFI)

BeraFi is a DeFi platform built on Berachain, designed to simplify trading and asset management through account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It aggregates liquidity across Berachain DEXes to ensure optimal pricing and enables batch transactions, allowing users to swap multiple tokens in a single step. By removing traditional wallet setup requirements and streamlining approvals, BeraFi enhances accessibility and security. The platform’s automation reduces the need for manual interactions, making DeFi as intuitive as Web2 applications. BeraFi also introduces the $BERAFI token, which supports governance, liquidity incentives, and a buyback mechanism to sustain ecosystem growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BeraFi (BERAFI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BeraFi (w USD)

Jaka będzie wartość BeraFi (BERAFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BeraFi (BERAFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BeraFi.

Sprawdź teraz prognozę ceny BeraFi!

BERAFI na lokalne waluty

Tokenomika BeraFi (BERAFI)

Zrozumienie tokenomiki BeraFi (BERAFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BERAFIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BeraFi (BERAFI)

Jaka jest dziś wartość BeraFi (BERAFI)?
Aktualna cena BERAFI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BERAFI do USD?
Aktualna cena BERAFI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BeraFi?
Kapitalizacja rynkowa dla BERAFI wynosi $ 4.76K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BERAFI w obiegu?
W obiegu BERAFI znajduje się 178.06M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BERAFI?
BERAFI osiąga ATH w wysokości 0.00315972 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BERAFI?
BERAFI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BERAFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BERAFI wynosi $ 68.47 USD.
Czy w tym roku BERAFI pójdzie wyżej?
BERAFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BERAFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BeraFi (BERAFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

