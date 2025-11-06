Informacje o cenie BENQI (QI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00417111 $ 0.00417111 $ 0.00417111 Minimum 24h $ 0.00438361 $ 0.00438361 $ 0.00438361 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00417111$ 0.00417111 $ 0.00417111 Maksimum 24h $ 0.00438361$ 0.00438361 $ 0.00438361 Historyczne maksimum $ 0.39417$ 0.39417 $ 0.39417 Najniższa cena $ 0.00323513$ 0.00323513 $ 0.00323513 Zmiana ceny (1H) +1.11% Zmiana ceny (1D) +2.39% Zmiana ceny (7D) -17.17% Zmiana ceny (7D) -17.17%

Aktualna cena BENQI (QI) wynosi $0.00435328. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QI wahał się między $ 0.00417111 a $ 0.00438361, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QI w historii to $ 0.39417, a najniższy to $ 0.00323513.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QI zmieniły się o +1.11% w ciągu ostatniej godziny, o +2.39% w ciągu 24 godzin i o -17.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BENQI (QI)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.34M$ 31.34M $ 31.34M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.34M$ 31.34M $ 31.34M Podaż w obiegu 7.20B 7.20B 7.20B Całkowita podaż 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BENQI wynosi $ 31.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QI w obiegu wynosi 7.20B, przy całkowitej podaży 7200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.34M.