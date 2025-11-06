GiełdaDEX+
Aktualna cena BENQI to 0.00435328 USD. Śledź aktualizacje cen QI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BENQI to 0.00435328 USD. Śledź aktualizacje cen QI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QI

Informacje o cenie QI

Czym jest QI

Oficjalna strona internetowa QI

Tokenomika QI

Prognoza cen QI

Cena BENQI (QI)

Aktualna cena 1 QI do USD:

$0.00435337
+2.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BENQI (QI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:05:24 (UTC+8)

Informacje o cenie BENQI (QI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00417111
Minimum 24h
$ 0.00438361
Maksimum 24h

$ 0.00417111
$ 0.00438361
$ 0.39417
$ 0.00323513
+1.11%

+2.39%

-17.17%

-17.17%

Aktualna cena BENQI (QI) wynosi $0.00435328. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QI wahał się między $ 0.00417111 a $ 0.00438361, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QI w historii to $ 0.39417, a najniższy to $ 0.00323513.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QI zmieniły się o +1.11% w ciągu ostatniej godziny, o +2.39% w ciągu 24 godzin i o -17.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BENQI (QI)

$ 31.34M
--
$ 31.34M
7.20B
7,200,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa BENQI wynosi $ 31.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QI w obiegu wynosi 7.20B, przy całkowitej podaży 7200000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.34M.

Historia ceny BENQI (QI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BENQI do USD wyniosła $ +0.00010166.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BENQI do USD wyniosła $ -0.0020370089.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BENQI do USD wyniosła $ -0.0017737770.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BENQI do USD wyniosła $ -0.0029641483297512.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010166+2.39%
30 Dni$ -0.0020370089-46.79%
60 dni$ -0.0017737770-40.74%
90 dni$ -0.0029641483297512-40.50%

Co to jest BENQI (QI)

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BENQI (QI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BENQI (w USD)

Jaka będzie wartość BENQI (QI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BENQI (QI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BENQI.

Sprawdź teraz prognozę ceny BENQI!

QI na lokalne waluty

Tokenomika BENQI (QI)

Zrozumienie tokenomiki BENQI (QI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BENQI (QI)

Jaka jest dziś wartość BENQI (QI)?
Aktualna cena QI w USD wynosi 0.00435328USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QI do USD?
Aktualna cena QI w USD wynosi $ 0.00435328. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BENQI?
Kapitalizacja rynkowa dla QI wynosi $ 31.34M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QI w obiegu?
W obiegu QI znajduje się 7.20B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QI?
QI osiąga ATH w wysokości 0.39417 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QI?
QI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00323513 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QI wynosi -- USD.
Czy w tym roku QI pójdzie wyżej?
QI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:05:24 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

