Aktualna cena Bella Bumper to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BUMPER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BUMPER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bella Bumper to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BUMPER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BUMPER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BUMPER

Informacje o cenie BUMPER

Czym jest BUMPER

Oficjalna strona internetowa BUMPER

Tokenomika BUMPER

Prognoza cen BUMPER

Cena Bella Bumper (BUMPER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BUMPER do USD:

$0.00054248
+1.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Bella Bumper (BUMPER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:05:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Bella Bumper (BUMPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00667841
$ 0
+0.95%

+0.60%

-30.58%

-30.58%

Aktualna cena Bella Bumper (BUMPER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUMPER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUMPER w historii to $ 0.00667841, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUMPER zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o +0.60% w ciągu 24 godzin i o -30.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bella Bumper (BUMPER)

$ 271.07K
--
$ 271.07K
499.68M
499,677,174.494633
Obecna kapitalizacja rynkowa Bella Bumper wynosi $ 271.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUMPER w obiegu wynosi 499.68M, przy całkowitej podaży 499677174.494633. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 271.07K.

Historia ceny Bella Bumper (BUMPER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bella Bumper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bella Bumper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bella Bumper do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bella Bumper do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.60%
30 Dni$ 0-41.56%
60 dni$ 0-84.26%
90 dni$ 0--

Co to jest Bella Bumper (BUMPER)

Bella Bumper is a community-driven meme coin inspired by the fun and playful world of cars and racing. Born from the Nummus Aeternita community, it represents a humorous take on the “wen Lambo” culture, highlighting the journey before reaching the dream car. While primarily a meme token, Bella Bumper’s purpose is to engage its community through creative campaigns, social interaction, and gamified initiatives around car-themed content, with a focus on entertainment, engagement, and community growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bella Bumper (BUMPER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bella Bumper (w USD)

Jaka będzie wartość Bella Bumper (BUMPER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bella Bumper (BUMPER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bella Bumper.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bella Bumper!

BUMPER na lokalne waluty

Tokenomika Bella Bumper (BUMPER)

Zrozumienie tokenomiki Bella Bumper (BUMPER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BUMPERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bella Bumper (BUMPER)

Jaka jest dziś wartość Bella Bumper (BUMPER)?
Aktualna cena BUMPER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BUMPER do USD?
Aktualna cena BUMPER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bella Bumper?
Kapitalizacja rynkowa dla BUMPER wynosi $ 271.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BUMPER w obiegu?
W obiegu BUMPER znajduje się 499.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BUMPER?
BUMPER osiąga ATH w wysokości 0.00667841 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BUMPER?
BUMPER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BUMPER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BUMPER wynosi -- USD.
Czy w tym roku BUMPER pójdzie wyżej?
BUMPER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BUMPER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:05:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bella Bumper (BUMPER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

