Informacje o cenie Bella Bumper (BUMPER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00667841$ 0.00667841 $ 0.00667841 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.95% Zmiana ceny (1D) +0.60% Zmiana ceny (7D) -30.58% Zmiana ceny (7D) -30.58%

Aktualna cena Bella Bumper (BUMPER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUMPER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUMPER w historii to $ 0.00667841, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUMPER zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o +0.60% w ciągu 24 godzin i o -30.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bella Bumper (BUMPER)

Kapitalizacja rynkowa $ 271.07K$ 271.07K $ 271.07K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 271.07K$ 271.07K $ 271.07K Podaż w obiegu 499.68M 499.68M 499.68M Całkowita podaż 499,677,174.494633 499,677,174.494633 499,677,174.494633

Obecna kapitalizacja rynkowa Bella Bumper wynosi $ 271.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUMPER w obiegu wynosi 499.68M, przy całkowitej podaży 499677174.494633. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 271.07K.