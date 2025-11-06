Informacje o cenie Beaver (BEAVER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.24% Zmiana ceny (1D) -3.37% Zmiana ceny (7D) -9.72% Zmiana ceny (7D) -9.72%

Aktualna cena Beaver (BEAVER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEAVER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEAVER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEAVER zmieniły się o +0.24% w ciągu ostatniej godziny, o -3.37% w ciągu 24 godzin i o -9.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beaver (BEAVER)

Kapitalizacja rynkowa $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Podaż w obiegu 420.69T 420.69T 420.69T Całkowita podaż 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Beaver wynosi $ 18.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEAVER w obiegu wynosi 420.69T, przy całkowitej podaży 420690000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.41K.