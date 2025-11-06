Informacje o cenie BEARY (BEARY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00268921$ 0.00268921 $ 0.00268921 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.34% Zmiana ceny (1D) +1.97% Zmiana ceny (7D) -25.01% Zmiana ceny (7D) -25.01%

Aktualna cena BEARY (BEARY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEARY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEARY w historii to $ 0.00268921, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEARY zmieniły się o -0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +1.97% w ciągu 24 godzin i o -25.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BEARY (BEARY)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Podaż w obiegu 989.71M 989.71M 989.71M Całkowita podaż 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

Obecna kapitalizacja rynkowa BEARY wynosi $ 10.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEARY w obiegu wynosi 989.71M, przy całkowitej podaży 989710456.9532083. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.79K.