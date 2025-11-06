Informacje o cenie Bean Coin (BEAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00223583$ 0.00223583 $ 0.00223583 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.47% Zmiana ceny (1D) +5.57% Zmiana ceny (7D) -18.03% Zmiana ceny (7D) -18.03%

Aktualna cena Bean Coin (BEAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEAN w historii to $ 0.00223583, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEAN zmieniły się o +0.47% w ciągu ostatniej godziny, o +5.57% w ciągu 24 godzin i o -18.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bean Coin (BEAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 464.28K$ 464.28K $ 464.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 464.28K$ 464.28K $ 464.28K Podaż w obiegu 898.53M 898.53M 898.53M Całkowita podaż 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

Obecna kapitalizacja rynkowa Bean Coin wynosi $ 464.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEAN w obiegu wynosi 898.53M, przy całkowitej podaży 898525811.8161958. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 464.28K.