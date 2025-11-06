GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BCGame Coin to 0.00857324 USD. Śledź aktualizacje cen BC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BCGame Coin to 0.00857324 USD. Śledź aktualizacje cen BC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BC

Informacje o cenie BC

Czym jest BC

Biała księga BC

Oficjalna strona internetowa BC

Tokenomika BC

Prognoza cen BC

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BCGame Coin

Cena BCGame Coin (BC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BC do USD:

$0.00857324
$0.00857324$0.00857324
-0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BCGame Coin (BC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:04:40 (UTC+8)

Informacje o cenie BCGame Coin (BC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00842358
$ 0.00842358$ 0.00842358
Minimum 24h
$ 0.00875138
$ 0.00875138$ 0.00875138
Maksimum 24h

$ 0.00842358
$ 0.00842358$ 0.00842358

$ 0.00875138
$ 0.00875138$ 0.00875138

$ 0.01100698
$ 0.01100698$ 0.01100698

$ 0.00291432
$ 0.00291432$ 0.00291432

+0.62%

-0.40%

-7.24%

-7.24%

Aktualna cena BCGame Coin (BC) wynosi $0.00857324. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BC wahał się między $ 0.00842358 a $ 0.00875138, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BC w historii to $ 0.01100698, a najniższy to $ 0.00291432.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BC zmieniły się o +0.62% w ciągu ostatniej godziny, o -0.40% w ciągu 24 godzin i o -7.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BCGame Coin (BC)

$ 85.74M
$ 85.74M$ 85.74M

--
----

$ 85.74M
$ 85.74M$ 85.74M

9.99B
9.99B 9.99B

9,989,698,996.149933
9,989,698,996.149933 9,989,698,996.149933

Obecna kapitalizacja rynkowa BCGame Coin wynosi $ 85.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BC w obiegu wynosi 9.99B, przy całkowitej podaży 9989698996.149933. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.74M.

Historia ceny BCGame Coin (BC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BCGame Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BCGame Coin do USD wyniosła $ +0.0018014254.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BCGame Coin do USD wyniosła $ +0.0016781585.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BCGame Coin do USD wyniosła $ -0.000075016956423092.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.40%
30 Dni$ +0.0018014254+21.01%
60 dni$ +0.0016781585+19.57%
90 dni$ -0.000075016956423092-0.86%

Co to jest BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny BCGame Coin (w USD)

Jaka będzie wartość BCGame Coin (BC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BCGame Coin (BC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BCGame Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny BCGame Coin!

BC na lokalne waluty

Tokenomika BCGame Coin (BC)

Zrozumienie tokenomiki BCGame Coin (BC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BCGame Coin (BC)

Jaka jest dziś wartość BCGame Coin (BC)?
Aktualna cena BC w USD wynosi 0.00857324USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BC do USD?
Aktualna cena BC w USD wynosi $ 0.00857324. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BCGame Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla BC wynosi $ 85.74M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BC w obiegu?
W obiegu BC znajduje się 9.99B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BC?
BC osiąga ATH w wysokości 0.01100698 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BC?
BC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00291432 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BC wynosi -- USD.
Czy w tym roku BC pójdzie wyżej?
BC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:04:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BCGame Coin (BC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,437.83
$103,437.83$103,437.83

-0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,426.91
$3,426.91$3,426.91

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.98
$161.98$161.98

+0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,437.83
$103,437.83$103,437.83

-0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,426.91
$3,426.91$3,426.91

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.98
$161.98$161.98

+0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3778
$2.3778$2.3778

+4.45%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1327
$1.1327$1.1327

+4.37%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03611
$0.03611$0.03611

+44.44%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00434
$0.00434$0.00434

-42.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011487
$0.000011487$0.000011487

+508.42%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000663
$0.0000000663$0.0000000663

+339.07%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2058
$0.2058$0.2058

+311.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4405
$1.4405$1.4405

+77.57%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01865
$0.01865$0.01865

+49.20%