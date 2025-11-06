Informacje o cenie BCGame Coin (BC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00842358 Maksimum 24h $ 0.00875138 Historyczne maksimum $ 0.01100698 Najniższa cena $ 0.00291432 Zmiana ceny (1H) +0.62% Zmiana ceny (1D) -0.40% Zmiana ceny (7D) -7.24%

Aktualna cena BCGame Coin (BC) wynosi $0.00857324. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BC wahał się między $ 0.00842358 a $ 0.00875138, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BC w historii to $ 0.01100698, a najniższy to $ 0.00291432.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BC zmieniły się o +0.62% w ciągu ostatniej godziny, o -0.40% w ciągu 24 godzin i o -7.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BCGame Coin (BC)

Kapitalizacja rynkowa $ 85.74M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 85.74M Podaż w obiegu 9.99B Całkowita podaż 9,989,698,996.149933

Obecna kapitalizacja rynkowa BCGame Coin wynosi $ 85.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BC w obiegu wynosi 9.99B, przy całkowitej podaży 9989698996.149933. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 85.74M.