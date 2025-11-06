Informacje o cenie basilica (SN39) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 2.93 $ 2.93 $ 2.93 Minimum 24h $ 3.19 $ 3.19 $ 3.19 Maksimum 24h Minimum 24h $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 Maksimum 24h $ 3.19$ 3.19 $ 3.19 Historyczne maksimum $ 15.73$ 15.73 $ 15.73 Najniższa cena $ 0.517387$ 0.517387 $ 0.517387 Zmiana ceny (1H) +3.69% Zmiana ceny (1D) -0.95% Zmiana ceny (7D) -24.44% Zmiana ceny (7D) -24.44%

Aktualna cena basilica (SN39) wynosi $3.1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN39 wahał się między $ 2.93 a $ 3.19, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN39 w historii to $ 15.73, a najniższy to $ 0.517387.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN39 zmieniły się o +3.69% w ciągu ostatniej godziny, o -0.95% w ciągu 24 godzin i o -24.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o basilica (SN39)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Podaż w obiegu 2.68M 2.68M 2.68M Całkowita podaż 2,684,529.226757684 2,684,529.226757684 2,684,529.226757684

Obecna kapitalizacja rynkowa basilica wynosi $ 8.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN39 w obiegu wynosi 2.68M, przy całkowitej podaży 2684529.226757684. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.25M.