Aktualna cena basilica to 3.1 USD. Śledź aktualizacje cen SN39 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SN39 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SN39

Informacje o cenie SN39

Czym jest SN39

Oficjalna strona internetowa SN39

Tokenomika SN39

Prognoza cen SN39

Cena basilica (SN39)

Aktualna cena 1 SN39 do USD:

$3.09
$3.09
-1.30%1D
basilica (SN39) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie basilica (SN39) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 2.93
$ 2.93
Minimum 24h
$ 3.19
$ 3.19
Maksimum 24h

$ 2.93
$ 2.93

$ 3.19
$ 3.19

$ 15.73
$ 15.73

$ 0.517387
$ 0.517387

+3.69%

-0.95%

-24.44%

-24.44%

Aktualna cena basilica (SN39) wynosi $3.1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN39 wahał się między $ 2.93 a $ 3.19, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN39 w historii to $ 15.73, a najniższy to $ 0.517387.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN39 zmieniły się o +3.69% w ciągu ostatniej godziny, o -0.95% w ciągu 24 godzin i o -24.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o basilica (SN39)

$ 8.25M
$ 8.25M

--
--

$ 8.25M
$ 8.25M

2.68M
2.68M

2,684,529.226757684
2,684,529.226757684

Obecna kapitalizacja rynkowa basilica wynosi $ 8.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN39 w obiegu wynosi 2.68M, przy całkowitej podaży 2684529.226757684. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.25M.

Historia ceny basilica (SN39) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny basilica do USD wyniosła $ -0.02985537752431.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny basilica do USD wyniosła $ -0.6494264400.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny basilica do USD wyniosła $ -0.9986956900.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny basilica do USD wyniosła $ -2.975702677304647.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.02985537752431-0.95%
30 Dni$ -0.6494264400-20.94%
60 dni$ -0.9986956900-32.21%
90 dni$ -2.975702677304647-48.97%

Co to jest basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla basilica (SN39)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny basilica (w USD)

Jaka będzie wartość basilica (SN39) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w basilica (SN39) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla basilica.

Sprawdź teraz prognozę ceny basilica!

SN39 na lokalne waluty

Tokenomika basilica (SN39)

Zrozumienie tokenomiki basilica (SN39) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SN39już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące basilica (SN39)

Jaka jest dziś wartość basilica (SN39)?
Aktualna cena SN39 w USD wynosi 3.1USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SN39 do USD?
Aktualna cena SN39 w USD wynosi $ 3.1. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa basilica?
Kapitalizacja rynkowa dla SN39 wynosi $ 8.25M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SN39 w obiegu?
W obiegu SN39 znajduje się 2.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SN39?
SN39 osiąga ATH w wysokości 15.73 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SN39?
SN39 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.517387 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SN39?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SN39 wynosi -- USD.
Czy w tym roku SN39 pójdzie wyżej?
SN39 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SN39, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
