Informacje o cenie BASEDD House (BASEDD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.43% Zmiana ceny (1D) +0.74% Zmiana ceny (7D) -29.67% Zmiana ceny (7D) -29.67%

Aktualna cena BASEDD House (BASEDD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BASEDD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BASEDD w historii to $ 0.00924382, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BASEDD zmieniły się o +0.43% w ciągu ostatniej godziny, o +0.74% w ciągu 24 godzin i o -29.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BASEDD House (BASEDD)

Kapitalizacja rynkowa $ 857.46K$ 857.46K $ 857.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 857.46K$ 857.46K $ 857.46K Podaż w obiegu 999.88M 999.88M 999.88M Całkowita podaż 999,878,093.544378 999,878,093.544378 999,878,093.544378

Obecna kapitalizacja rynkowa BASEDD House wynosi $ 857.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BASEDD w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999878093.544378. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 857.46K.