Informacje o cenie BARKcoin (BARKCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00336104$ 0.00336104 $ 0.00336104 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) -1.87% Zmiana ceny (7D) -7.08% Zmiana ceny (7D) -7.08%

Aktualna cena BARKcoin (BARKCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BARKCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BARKCOIN w historii to $ 0.00336104, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BARKCOIN zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -1.87% w ciągu 24 godzin i o -7.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BARKcoin (BARKCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 47.72K$ 47.72K $ 47.72K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 47.72K$ 47.72K $ 47.72K Podaż w obiegu 999.77M 999.77M 999.77M Całkowita podaż 999,773,496.793673 999,773,496.793673 999,773,496.793673

Obecna kapitalizacja rynkowa BARKcoin wynosi $ 47.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BARKCOIN w obiegu wynosi 999.77M, przy całkowitej podaży 999773496.793673. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 47.72K.