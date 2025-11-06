Informacje o cenie bapcat (BAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.26% Zmiana ceny (1D) +2.93% Zmiana ceny (7D) -19.22% Zmiana ceny (7D) -19.22%

Aktualna cena bapcat (BAP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAP w historii to $ 0.01325672, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAP zmieniły się o +0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +2.93% w ciągu 24 godzin i o -19.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o bapcat (BAP)

Kapitalizacja rynkowa $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K Podaż w obiegu 419.91M 419.91M 419.91M Całkowita podaż 419,905,716.174038 419,905,716.174038 419,905,716.174038

Obecna kapitalizacja rynkowa bapcat wynosi $ 21.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAP w obiegu wynosi 419.91M, przy całkowitej podaży 419905716.174038. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.43K.