GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Banmao to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BANMAO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BANMAO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Banmao to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BANMAO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BANMAO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BANMAO

Informacje o cenie BANMAO

Czym jest BANMAO

Tokenomika BANMAO

Prognoza cen BANMAO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Banmao

Cena Banmao (BANMAO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BANMAO do USD:

--
----
+28.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Banmao (BANMAO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:46:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Banmao (BANMAO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+28.18%

+13.02%

+13.02%

Aktualna cena Banmao (BANMAO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BANMAO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BANMAO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BANMAO zmieniły się o -0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +28.18% w ciągu 24 godzin i o +13.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Banmao (BANMAO)

$ 44.72K
$ 44.72K$ 44.72K

--
----

$ 44.72K
$ 44.72K$ 44.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Banmao wynosi $ 44.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BANMAO w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.72K.

Historia ceny Banmao (BANMAO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Banmao do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Banmao do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Banmao do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Banmao do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+28.18%
30 Dni$ 0-27.23%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Banmao (BANMAO)

Banmao is a community-driven token built on XLayer, OKX’s Layer 2 blockchain. The project aims to bring together Web3 users through a transparent and inclusive ecosystem, powered by fast and low-cost transactions on XLayer.

Banmao focuses on building strong social engagement while exploring utility across DeFi, community governance, and NFT integrations. By leveraging the scalability of XLayer, the project provides its holders with real utility and opportunities to participate in the growth of a decentralized community economy.

The long-term vision of Banmao is to create a vibrant, sustainable ecosystem where value and decision-making are shared fairly among its members.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Banmao (w USD)

Jaka będzie wartość Banmao (BANMAO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Banmao (BANMAO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Banmao.

Sprawdź teraz prognozę ceny Banmao!

BANMAO na lokalne waluty

Tokenomika Banmao (BANMAO)

Zrozumienie tokenomiki Banmao (BANMAO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BANMAOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Banmao (BANMAO)

Jaka jest dziś wartość Banmao (BANMAO)?
Aktualna cena BANMAO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BANMAO do USD?
Aktualna cena BANMAO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Banmao?
Kapitalizacja rynkowa dla BANMAO wynosi $ 44.72K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BANMAO w obiegu?
W obiegu BANMAO znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BANMAO?
BANMAO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BANMAO?
BANMAO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BANMAO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BANMAO wynosi -- USD.
Czy w tym roku BANMAO pójdzie wyżej?
BANMAO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BANMAO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:46:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Banmao (BANMAO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,393.16
$103,393.16$103,393.16

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.90
$3,391.90$3,391.90

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.45
$159.45$159.45

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,393.16
$103,393.16$103,393.16

-0.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.90
$3,391.90$3,391.90

-0.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3237
$2.3237$2.3237

+2.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.45
$159.45$159.45

-0.66%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0930
$1.0930$1.0930

+0.71%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2120
$0.2120$0.2120

+324.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006101
$0.000006101$0.000006101

+223.14%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000365
$0.0000000365$0.0000000365

+141.72%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23384
$0.23384$0.23384

+84.46%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4514
$1.4514$1.4514

+78.92%