Informacje o cenie Band (BAND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.441098 Maksimum 24h $ 0.464874 Historyczne maksimum $ 22.83 Najniższa cena $ 0.203625 Zmiana ceny (1H) +0.74% Zmiana ceny (1D) +2.90% Zmiana ceny (7D) -12.34%

Aktualna cena Band (BAND) wynosi $0.460707. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAND wahał się między $ 0.441098 a $ 0.464874, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAND w historii to $ 22.83, a najniższy to $ 0.203625.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAND zmieniły się o +0.74% w ciągu ostatniej godziny, o +2.90% w ciągu 24 godzin i o -12.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Band (BAND)

Kapitalizacja rynkowa $ 76.89M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 77.26M Podaż w obiegu 166.90M Całkowita podaż 167,698,484.203908

Obecna kapitalizacja rynkowa Band wynosi $ 76.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAND w obiegu wynosi 166.90M, przy całkowitej podaży 167698484.203908. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.26M.