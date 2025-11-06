GiełdaDEX+
Aktualna cena Band to 0.460707 USD. Śledź aktualizacje cen BAND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAND łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BAND

Informacje o cenie BAND

Czym jest BAND

Oficjalna strona internetowa BAND

Tokenomika BAND

Prognoza cen BAND

Logo Band

Cena Band (BAND)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BAND do USD:

$0.460584
$0.460584
+2.80%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Band (BAND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Band (BAND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.441098
$ 0.441098
Minimum 24h
$ 0.464874
$ 0.464874
Maksimum 24h

$ 0.441098
$ 0.441098

$ 0.464874
$ 0.464874

$ 22.83
$ 22.83

$ 0.203625
$ 0.203625

+0.74%

+2.90%

-12.34%

-12.34%

Aktualna cena Band (BAND) wynosi $0.460707. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAND wahał się między $ 0.441098 a $ 0.464874, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAND w historii to $ 22.83, a najniższy to $ 0.203625.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAND zmieniły się o +0.74% w ciągu ostatniej godziny, o +2.90% w ciągu 24 godzin i o -12.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Band (BAND)

$ 76.89M
$ 76.89M

--
----

$ 77.26M
$ 77.26M

166.90M
166.90M

167,698,484.203908
167,698,484.203908

Obecna kapitalizacja rynkowa Band wynosi $ 76.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAND w obiegu wynosi 166.90M, przy całkowitej podaży 167698484.203908. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.26M.

Historia ceny Band (BAND) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Band do USD wyniosła $ +0.01297298.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Band do USD wyniosła $ -0.1557801018.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Band do USD wyniosła $ -0.1789658726.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Band do USD wyniosła $ -0.2267080496881533.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01297298+2.90%
30 Dni$ -0.1557801018-33.81%
60 dni$ -0.1789658726-38.84%
90 dni$ -0.2267080496881533-32.97%

Co to jest Band (BAND)

Band is the data layer that trains AI engines and powers blockchain applications. By empowering DeFi, GameFi, and AI agents, it enables developers, institutions, and users to access real-time data with zero counterparty risk. With Band’s open, battle-tested data infrastructure built for blockchains and LLMs, it ensures that real-time information is always accessible—fueling everything from financial protocols to autonomous AI systems.

Zasoby dla Band (BAND)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Band (w USD)

Jaka będzie wartość Band (BAND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Band (BAND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Band.

Sprawdź teraz prognozę ceny Band!

BAND na lokalne waluty

Tokenomika Band (BAND)

Zrozumienie tokenomiki Band (BAND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BANDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Band (BAND)

Jaka jest dziś wartość Band (BAND)?
Aktualna cena BAND w USD wynosi 0.460707USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BAND do USD?
Aktualna cena BAND w USD wynosi $ 0.460707. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Band?
Kapitalizacja rynkowa dla BAND wynosi $ 76.89M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BAND w obiegu?
W obiegu BAND znajduje się 166.90M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BAND?
BAND osiąga ATH w wysokości 22.83 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BAND?
BAND zaliczył cenę ATL w wysokości 0.203625 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BAND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BAND wynosi -- USD.
Czy w tym roku BAND pójdzie wyżej?
BAND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BAND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

