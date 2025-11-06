Informacje o cenie Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.075443 $ 0.075443 $ 0.075443 Minimum 24h $ 0.075896 $ 0.075896 $ 0.075896 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.075443$ 0.075443 $ 0.075443 Maksimum 24h $ 0.075896$ 0.075896 $ 0.075896 Historyczne maksimum $ 0.075951$ 0.075951 $ 0.075951 Najniższa cena $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.17% Zmiana ceny (7D) +0.50% Zmiana ceny (7D) +0.50%

Aktualna cena Balsa MM Fund (BMMF) wynosi $0.075764. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BMMF wahał się między $ 0.075443 a $ 0.075896, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BMMF w historii to $ 0.075951, a najniższy to $ 0.070272.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BMMF zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.17% w ciągu 24 godzin i o +0.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Balsa MM Fund (BMMF)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Podaż w obiegu 50.44M 50.44M 50.44M Całkowita podaż 50,438,658.90985916 50,438,658.90985916 50,438,658.90985916

Obecna kapitalizacja rynkowa Balsa MM Fund wynosi $ 3.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BMMF w obiegu wynosi 50.44M, przy całkowitej podaży 50438658.90985916. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.82M.