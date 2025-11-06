GiełdaDEX+
Aktualna cena Balsa MM Fund to 0.075764 USD. Śledź aktualizacje cen BMMF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BMMF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BMMF

Informacje o cenie BMMF

Czym jest BMMF

Oficjalna strona internetowa BMMF

Tokenomika BMMF

Prognoza cen BMMF

Cena Balsa MM Fund (BMMF)

Aktualna cena 1 BMMF do USD:

$0.075764
+0.10%1D
+0.10%1D
Balsa MM Fund (BMMF) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

$ 0.075443
Minimum 24h
$ 0.075896
Maksimum 24h
$ 0.075443
$ 0.075443$ 0.075443

$ 0.075896
$ 0.075896$ 0.075896

$ 0.075951
$ 0.075951$ 0.075951

$ 0.070272
$ 0.070272$ 0.070272

+0.17%

+0.50%

+0.50%

Aktualna cena Balsa MM Fund (BMMF) wynosi $0.075764. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BMMF wahał się między $ 0.075443 a $ 0.075896, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BMMF w historii to $ 0.075951, a najniższy to $ 0.070272.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BMMF zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.17% w ciągu 24 godzin i o +0.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Balsa MM Fund (BMMF)

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

50.44M
50.44M 50.44M

50,438,658.90985916
50,438,658.90985916 50,438,658.90985916

Obecna kapitalizacja rynkowa Balsa MM Fund wynosi $ 3.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BMMF w obiegu wynosi 50.44M, przy całkowitej podaży 50438658.90985916. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.82M.

Historia ceny Balsa MM Fund (BMMF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Balsa MM Fund do USD wyniosła $ +0.00013197.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Balsa MM Fund do USD wyniosła $ +0.0028658111.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Balsa MM Fund do USD wyniosła $ +0.0044591659.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Balsa MM Fund do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00013197+0.17%
30 Dni$ +0.0028658111+3.78%
60 dni$ +0.0044591659+5.89%
90 dni$ 0--

Co to jest Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Balsa MM Fund (BMMF)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Balsa MM Fund (w USD)

Jaka będzie wartość Balsa MM Fund (BMMF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Balsa MM Fund (BMMF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Balsa MM Fund.

Sprawdź teraz prognozę ceny Balsa MM Fund!

Tokenomika Balsa MM Fund (BMMF)

Zrozumienie tokenomiki Balsa MM Fund (BMMF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BMMFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Balsa MM Fund (BMMF)

Jaka jest dziś wartość Balsa MM Fund (BMMF)?
Aktualna cena BMMF w USD wynosi 0.075764USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BMMF do USD?
Aktualna cena BMMF w USD wynosi $ 0.075764. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Balsa MM Fund?
Kapitalizacja rynkowa dla BMMF wynosi $ 3.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BMMF w obiegu?
W obiegu BMMF znajduje się 50.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BMMF?
BMMF osiąga ATH w wysokości 0.075951 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BMMF?
BMMF zaliczył cenę ATL w wysokości 0.070272 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BMMF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BMMF wynosi -- USD.
Czy w tym roku BMMF pójdzie wyżej?
BMMF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BMMF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Balsa MM Fund (BMMF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

